Россиянам предложили получать с пенсионных накоплений налоговый вычет

Максимальная сумма такого «кэшбека» составит до 52 тыс. рублей в год.



Москва. Налоговый вычет на пенсионные отчисления в негосударственные фонды предлагают ввести в России. Письмо об этом отправили в Центробанк представители НПФ, пишут «Известия».

С инициативой выступили Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Цель – повысить интерес граждан к созданию собственных накоплений на старость.

Авторы письма отмечают, что сейчас россияне могут получить в качестве налогового вычета 13% от суммы, потраченной на лечение, образование, страхование жизни и пенсионное обеспечение в пределах 120 тыс. рублей в год на все четыре категории. Предлагается оформлять отдельно вычет на пенсионное обеспечение и установить для него уровень в 400 тыс. рублей, либо в 6% от зарплаты. Благодаря этому в год можно будет вернуть до 52 тыс. рублей.

В пресс-службе Центробанка отметили, что письмо получили, но считают необходимым предварительно проверить эффективность нового финансового инструмента. Также в Банке России напомнили, что вопросы налогообложения находятся в ведении Минфина, и окончательное решение по поводу указанной инициативы остается за ним.