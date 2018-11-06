Суд признал пермский футбольный клуб «Амкар» банкротом

Процедура проводится в упрощенном режиме.

Пермь. Пермский край. Фемида признала Пермский футбольный клуб «Амкар» банкротом. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Пермского края, госорган ввел процедуру конкурсного производства на шесть месяцев.

Процедура проходит в упрощенном режиме, конкурсным управляющим стал член союза «Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих» Александр Маслаков. Его отчет рассмотрят в апреле 2019 года.

Напомним, в начале сентября президент «Амкара» направил заявление в суд о признании клуба банкротом из-за задолженности на сумму более 540 млн рублей. Кредиторами выступили «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»,

В начале 2018 года край выделил «Амкару» 201 млн рублей.