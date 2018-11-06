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Суд признал пермский футбольный клуб «Амкар» банкротом

15:10, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
15:10, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#спорт\n#Пермский край\n#футбол\n#Пермь\n#банкротство\n#суд.
Фото: сайт ФК "Амкар"
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Процедура проводится в упрощенном режиме.

Пермь. Пермский край. Фемида признала Пермский футбольный клуб «Амкар» банкротом. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Пермского края, госорган ввел процедуру конкурсного производства на шесть месяцев.

Процедура проходит в упрощенном режиме, конкурсным управляющим стал член союза «Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих» Александр Маслаков. Его отчет рассмотрят в апреле 2019 года.

Напомним, в начале сентября президент «Амкара» направил заявление в суд о признании клуба банкротом из-за задолженности на сумму более 540 млн рублей. Кредиторами выступили «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»,

В начале 2018 года край выделил «Амкару» 201 млн рублей.

15:10, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
181
0
#спорт\n#Пермский край\n#футбол\n#Пермь\n#банкротство\n#суд.

 

 

 


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