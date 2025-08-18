Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержан 41-летний начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции по Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, фигурант с помощью технических манипуляций ограничивал диапазон значений выдаваемых автомобильных номеров. Появляющиеся так называемые «красивые номера» отдавал своему знакомому для дальнейшей продажи.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками УФСБ России совместно со следователями СУ СК России по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной или иной личной заинтересованности»).

«В ходе следствия допрошен обвиняемый, по месту его жительства проведен обыск. Фигурант задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — делятся в региональном управлении СК.

Подполковника полиции Константина Стародубцева отправили под домашний арест, сообщили в судейском сообществе УР.

Как добавили в пресс-службе МВД по Удмуртии, министр внутренних дел по республике Максим Тихонов назначил проведение служебной проверки.