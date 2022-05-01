Один человек погиб и пятеро пострадали после жёсткой посадки вертолёта в Забайкалье

Чита. Забайкальский край. В Забайкальском крае жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-8. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошёл в воскресенье, 1 мая, в районе населённого пункта Могоча. После удара об землю вертолёт загорелся.

На борту воздушного суда было 15 человек, из них один погиб, ещё пятеро получили ранения. Пострадавших доставили в Могочинскую ЦРБ, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Позже стало известно, что вертолёт возвращался с тушения пожара в населённом пункте Моклакан. О причинах инцидента пока не сообщается.