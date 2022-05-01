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Один человек погиб и пятеро пострадали после жёсткой посадки вертолёта в Забайкалье

16:24, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
Один человек погиб и пятеро пострадали после жёсткой посадки вертолёта в Забайкалье
16:24, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
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#Забайкальский край\n#вертолет\n#авария
Фото: пресс-служба МЧС Забайкальского края
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Он возвращался с тушения пожара.

Чита. Забайкальский край. В Забайкальском крае жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-8. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошёл в воскресенье, 1 мая, в районе населённого пункта Могоча. После удара об землю вертолёт загорелся.

На борту воздушного суда было 15 человек, из них один погиб, ещё пятеро получили ранения. Пострадавших доставили в Могочинскую ЦРБ, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Позже стало известно, что вертолёт возвращался с тушения пожара в населённом пункте Моклакан. О причинах инцидента пока не сообщается.

 

16:24, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
90
0
#Забайкальский край\n#вертолет\n#авария