В организации лжеминирования российских школ заподозрили украинского студента

Москва. В ФСБ сообщили об итогах операции по пресечению сообщений о якобы планирующихся терактах. В различных регионах России задержаны 14 участников так называемых сваттинговых интернет-сообществ, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Сваттинг — это рассылка писем об угрозах взрывов. Организатором групп в соцсетях по таким «розыгрышам» оказался студент Киевского университета Антон Осипчук. Отмечается, что молодой человек обучается информационной безопасности.

Активисты созданных им сообществ с конца 2021 года регулярно сообщали о «минировании» объектов образования, здравоохранения и органов власти в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, а также ДНР и ЛНР.

Сваттеры действовали из хулиганских побуждений, иногда пытались вымогать деньги. Многие также ставили целью дестабилизацию обстановки в России и вокруг нее. Задержанным грозит до 8 лет колонии.