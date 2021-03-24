В Казани злоумышленник поджег опорный пункт полиции

Личность подозреваемого установлена, его разыскивают.



Казань. Татарстан. Пожар пытался устроить в опорном пункте полиции Казани неизвестный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент произошел 24 марта приблизительно в 14:00. Злоумышленник с канистрой бензина зашел в опорный пункт №14 Управления МВД России по Казани (находится в поселке Дербышки в черте города). Мужчина облил горючей жидкостью пол тамбура и совершил поджог, после чего скрылся.

Личность подозреваемого установлена, его разыскивают.

Добавим, как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, 23 марта в Казани полицейские задержали «положенца» - лицо, имеющее большой авторитет в криминальном мире. По версии следствия, указанный гражданин назначал «смотрящих» по городам и районам республики, а также колониям и СИЗО, контролировал сборы в воровской фонд взаимопомощи («общак»), вел иную противоправную деятельность.