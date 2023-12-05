Из-за конфликта с братом жительница Ижевска разбила и подожгла его автомобиль

Ижевск. Удмуртия. Поссорившуюся с братом ижевчанку подозревают в поджоге автомобиля родственника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее на улице Татьяны Барамзиной загорелся автомобиль УАЗ «Патриот». 57-летнему владельцу машины причинили ущерб на сумму 2 млн 300 тыс. рублей.

Было установлено, что машину подожгли. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Позднее сотрудники МВД выяснили, что пожар устроила 54-летняя сестра владельца автомобиля. По версии следствия, в результате ссоры с братом женщина разбила молотком стекло «Патриота», залила в салон горючую жидкость и подожгла машину.

Злоумышленницу удалось задержать. В качестве меры пресечения ей запретили совершать определенные действия. За совершенное преступление ижевчанку могут лишить свободы на срок до 5 лет.