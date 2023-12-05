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Из-за конфликта с братом жительница Ижевска разбила и подожгла его автомобиль

14:26, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за конфликта с братом жительница Ижевска разбила и подожгла его автомобиль
14:26, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
319
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#родственники\n#уголовное дело\n#поджог
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
319
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Ущерб составил 2 млн 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Поссорившуюся с братом ижевчанку подозревают в поджоге автомобиля родственника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Ранее на улице Татьяны Барамзиной загорелся автомобиль УАЗ «Патриот». 57-летнему владельцу машины причинили ущерб на сумму 2 млн 300 тыс. рублей. 

Было установлено, что машину подожгли. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). 

Позднее сотрудники МВД выяснили, что пожар устроила 54-летняя сестра владельца автомобиля. По версии следствия, в результате ссоры с братом женщина разбила молотком стекло «Патриота», залила в салон горючую жидкость и подожгла машину. 

Злоумышленницу удалось задержать. В качестве меры пресечения ей запретили совершать определенные действия. За совершенное преступление ижевчанку могут лишить свободы на срок до 5 лет. 

14:26, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
319
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#родственники\n#уголовное дело\n#поджог