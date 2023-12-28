За поджог гаража и дома знакомой 1 января ижевчанин получил срок

Ижевск. Удмуртия. Суд назначил наказание поджигателю из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

1 января 2023 года обвиняемый на почве личной неприязни поджёг гараж с автомобилем и дом своей знакомой. В результате этого причинил потерпевшей ущерб более чем на 500 тысяч рублей.

Ленинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»).