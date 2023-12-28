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За поджог гаража и дома знакомой 1 января ижевчанин получил срок

17:07, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
За поджог гаража и дома знакомой 1 января ижевчанин получил срок
17:07, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#поджог\n#Ижевск\n#наказание
Фото: ИА «Сусанин»
44
0

Причинённый ущерб оценивается в более чем полмиллиона рублей.

Ижевск. Удмуртия. Суд назначил наказание поджигателю из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

1 января 2023 года обвиняемый на почве личной неприязни поджёг гараж с автомобилем и дом своей знакомой. В результате этого причинил потерпевшей ущерб более чем на 500 тысяч рублей.

Ленинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»).

17:07, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#поджог\n#Ижевск\n#наказание