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На железнодорожных путях под Ижевском неизвестные подожгли релейный шкаф

18:30, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
На железнодорожных путях под Ижевском неизвестные подожгли релейный шкаф
18:30, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
341
0
#Ижевск\n#РЖД\n#поджог\n#следствие
Фото: ru.freepik.com
341
0

Правоохранительные органы проводят расследование.


Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перегоне Заводская-Люкшудья на Горьковской железной дороге загорелся релейный шкаф. Об этом «Сусанину» сообщили местные жители, информацию подтвердили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что шкаф подожгли посторонние лица. На работоспособность оборудования и движение поездов инцидент не повлиял. Правоохранители расследуют случившееся.

«Напоминаем, что вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта – уголовно наказуемое преступление. Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00», — сообщили в пресс-службе РЖД.

18:30, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
341
0
#Ижевск\n#РЖД\n#поджог\n#следствие