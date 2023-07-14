На железнодорожных путях под Ижевском неизвестные подожгли релейный шкаф



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перегоне Заводская-Люкшудья на Горьковской железной дороге загорелся релейный шкаф. Об этом «Сусанину» сообщили местные жители, информацию подтвердили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что шкаф подожгли посторонние лица. На работоспособность оборудования и движение поездов инцидент не повлиял. Правоохранители расследуют случившееся.

«Напоминаем, что вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта – уголовно наказуемое преступление. Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00», — сообщили в пресс-службе РЖД.