Жителя Удмуртии заподозрили в поджоге квартиры собственной матери

Глазов. Удмуртия. Подозреваемого в поджоге квартиры своей матери жителя Глазова задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По версии органов следствия и дознания, 43-летний подозреваемый проживал в квартире со своей матерью. В октябре 2023 года между ними возник конфликт из-за злоупотребления мужчиной алкоголем.

Находясь под действием спиртного, мужчина угрожал своей матери убийством, после чего облил горючим веществом прихожую и поджёг помещение.

Благодаря помощи соседей женщине удалось погасить пожар, а её сын после совершённого преступления скрылся с места происшествия и вскоре выехал за пределы республики.

На данный момент в отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. За перечисленные преступления ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.