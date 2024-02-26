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Жителя Удмуртии заподозрили в поджоге квартиры собственной матери

15:44, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии заподозрили в поджоге квартиры собственной матери
15:44, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#поджог\n#родители\n#Удмуртия\n#угрозы
Фото: unsplash.com (Devin Avery)
325
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Также сын угрожал убить женщину.

Глазов. Удмуртия. Подозреваемого в поджоге квартиры своей матери жителя Глазова задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По версии органов следствия и дознания, 43-летний подозреваемый проживал в квартире со своей матерью. В октябре 2023 года между ними возник конфликт из-за злоупотребления мужчиной алкоголем.

Находясь под действием спиртного, мужчина угрожал своей матери убийством, после чего облил горючим веществом прихожую и поджёг помещение.

Благодаря помощи соседей женщине удалось погасить пожар, а её сын после совершённого преступления скрылся с места происшествия и вскоре выехал за пределы республики.

На данный момент в отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. За перечисленные преступления ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

15:44, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
325
0
#поджог\n#родители\n#Удмуртия\n#угрозы