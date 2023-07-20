Жители Багдада взяли штурмом и подожгли посольство Швеции

Багдад. Ирак. Возмущенные акцией с надругательством над Кораном в Стокгольме мусульмане Багдада разгромили и подожгли посольство Швеции в Ираке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

Как рассказали агентству очевидцы, дипломаты и обслуживающий персонал учреждения не пострадали. Протестующие сорвали со здания герб Швеции и устроили пожар.

Напомним, 29 июня дипмиссия уже подвергалась нападению верующих. Жители Багдада ворвались на территорию шведского посольства после того, как напротив главной мечети Стокгольма в первый день праздника Ид аль-Адха иммигрант иракского происхождения осквернил и поджег несколько страниц из Корана. Власти Ирака потребовали выдачи организатора акции.

19 июля полиция шведской столицы разрешила провести новое мероприятие с сожжением Корана и государственного флага Ирака возле посольства ближневосточной республики. Это вызвало новый взрыв возмущения в Багдаде.

Отметим, акции с сожжением священной книги ислама проводятся в Швеции в 2023 году не первый раз. Начало им положил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. 21 января он сжег Коран рядом с посольством Турции в Стокгольме. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после этого пообещал не давать разрешение на прием Швеции в НАТО, но позднее изменил свое решение.

Кроме Корана, в Стокгольме в этом году сжигали также устав НАТО и Тору.