Посла Швеции попросили покинуть Ирак

Багдад. Ирак. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани потребовал от посла Швеции в Багдаде Джессики Свардстрём покинуть страну. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство INA.

Политик обратился в министерство иностранных дел Ирака с просьбой оформить соответствующее обращение к дипломату. Также он призвал вернуться на родину временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме.

Напомним, 19 июля несколько сотен жителей Багдада захватили и подожгли посольство Швеции. Возмущение иракцев вызвало разрешение полиции Стокгольма провести в городе уже не первую по счету публичную акцию по сожжению Корана.

В связи с этим правительство Ирака заявило о намерении разорвать отношения со Швецией. Стокгольм уведомили об этом по дипломатическим каналам

Ранее власти Ирака потребовали от Швеции выдать своего бывшего соотечественника, который в конце июня осквернил и поджог страницы из священной книги мусульман.