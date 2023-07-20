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Посла Швеции попросили покинуть Ирак

17:05, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Посла Швеции попросили покинуть Ирак
17:05, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Ирак\n#Швеция\n#общество\n#религия\n#ислам\n#скандал\n#дипломат\n#посольство\n#поджог\n#беспорядки\n#мусульмане\n#оскорбления\n#Коран
Фото: pxhere.com
49
0

Официальный Багдад возмущен новой акцией по сожжению Корана в Стокгольме.

Багдад. Ирак. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани потребовал от посла Швеции в Багдаде Джессики Свардстрём покинуть страну. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство INA.

Политик обратился в министерство иностранных дел Ирака с просьбой оформить соответствующее обращение к дипломату. Также он призвал вернуться на родину временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме.

Напомним, 19 июля несколько сотен жителей Багдада захватили и подожгли посольство Швеции. Возмущение иракцев вызвало разрешение полиции Стокгольма провести в городе уже не первую по счету публичную акцию по сожжению Корана.

В связи с этим правительство Ирака заявило о намерении разорвать отношения со Швецией. Стокгольм уведомили об этом по дипломатическим каналам 

Ранее власти Ирака потребовали от Швеции выдать своего бывшего соотечественника, который в конце июня осквернил и поджог страницы из священной книги мусульман.

17:05, 20 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Ирак\n#Швеция\n#общество\n#религия\n#ислам\n#скандал\n#дипломат\n#посольство\n#поджог\n#беспорядки\n#мусульмане\n#оскорбления\n#Коран