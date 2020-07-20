В подмосковных Мытищах на рынке нашли радиоактивную чернику

Опасную ягоду отправили на изолированное хранение с последующим уничтожением.



Мытищи. Московская область. На рынке в подмосковных Мытищах продавали чернику с превышением по цезию-137. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Наличие радионуклида в опасной концентрации было обнаружено специалистами государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление № 2» в рамках месячника «Овощи и фрукты, ягоды, грибы – безопасный урожай».

Партия ягод в 10 кг помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением, рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин. О факте превышения норматива по цезию-137 в чернике проинформирован Роспотребнадзор.

Отмечается, что цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени.