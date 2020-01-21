Пассажир умер на борту экстренно севшего в Казани самолета

Причиной трагедии послужил сердечный приступ.



Казань. Татарстан. На борту самолета, следовавшего из Москвы в Южно-Сахалинск, скончался пассажир. Об этом со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщает «Интерфакс».

Ранее из-за плохого самочувствия мужчины лайнер совершил экстренную посадку в Казани. Прибывшие в аэропорт медики «скорой помощи» констатировали смерть пациента в результате сердечного приступа.

Самолет вылетел в конечный пункт следования, прибытие ожидается вечером 21 января. Обратный рейс будет задержан на 3 часа, сообщили в пресс-службе аэропорта «Южно-Сахалинск».