Завод нефтехимии загорелся в Башкирии

Пламя охватило здание площадью 1600 кв. м.

Уфа. Башкирия. «Опытный завод Нефтехим» загорелся в Уфе. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, рано утром в воскресенье, 22 декабря, пламя охватило здание площадью 1600 кв. м.

«По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не требовалась», – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что жилых домов поблизости нет, однако пламя может перекинуться на другие промышленные здания.

В тушении пожара принимают участие 75 человек, 21 единица техники и пожарный поезд. Специалисты Роспотребнадзора производят отбор проб воздуха для выявления наличия в них загрязняющих веществ.