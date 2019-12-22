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Завод нефтехимии загорелся в Башкирии

10:47, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
Завод нефтехимии загорелся в Башкирии
10:47, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
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#Башкирия\n#нефть\n#происшествие\n#пожар
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии
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Пламя охватило здание площадью 1600 кв. м.

Уфа. Башкирия. «Опытный завод Нефтехим» загорелся в Уфе. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, рано утром в воскресенье, 22 декабря, пламя охватило здание площадью 1600 кв. м.

«По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не требовалась», – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что жилых домов поблизости нет, однако пламя может перекинуться на другие промышленные здания.

В тушении пожара принимают участие 75 человек, 21 единица техники и пожарный поезд. Специалисты Роспотребнадзора производят отбор проб воздуха для выявления наличия в них загрязняющих веществ.

10:47, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
112
0
#Башкирия\n#нефть\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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