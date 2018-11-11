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Семья из Электростали умерла, отравившись грибами

10:58, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
10:58, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
317
0
#дети\n#семья\n#еда\n#Московская область\n#гибель людей
Фото: wikimedia.org
317
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Среди погибших – двое детей.

Электросталь. Московская область. Семья из четырех человек в подмосковной Электростали умерла, отравившись грибами. Как пишет Лента, об этом рассказали следователи.

«В одной из квартир <...> обнаружены тела семейной пары и двоих детей (2009 и 2016 годов рождения) без видимых признаков насильственной смерти», - цитирует издание слова представителя ведомства.

Выяснилось, что 31-летняя женщина незадолго до смерти позвонила своей матери и рассказала, что у всей семьи, кроме младшего ребенка, - приступ тошноты. При этом горожанка отказалась вызывать скорую помощь или обратиться к врачу и заявила, что они выпьют марганцовки, и «все пройдет».

На следующий день женщина позвонила дочери, однако трубку никто не взял. Когда она приехала в квартиру, все члены семьи уже были мертвы. По ее словам, в доме из еды находились только замороженные грибы и кефир.

10:58, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
317
0
#дети\n#семья\n#еда\n#Московская область\n#гибель людей

 

 

 


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