Семья из Электростали умерла, отравившись грибами

Среди погибших – двое детей.

Электросталь. Московская область. Семья из четырех человек в подмосковной Электростали умерла, отравившись грибами. Как пишет Лента, об этом рассказали следователи.

«В одной из квартир <...> обнаружены тела семейной пары и двоих детей (2009 и 2016 годов рождения) без видимых признаков насильственной смерти», - цитирует издание слова представителя ведомства.

Выяснилось, что 31-летняя женщина незадолго до смерти позвонила своей матери и рассказала, что у всей семьи, кроме младшего ребенка, - приступ тошноты. При этом горожанка отказалась вызывать скорую помощь или обратиться к врачу и заявила, что они выпьют марганцовки, и «все пройдет».

На следующий день женщина позвонила дочери, однако трубку никто не взял. Когда она приехала в квартиру, все члены семьи уже были мертвы. По ее словам, в доме из еды находились только замороженные грибы и кефир.