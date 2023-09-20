Из-за повторного обрушения дома в Балашихе погибли двое спасателей

Балашиха. Московская область. В пострадавшем от взрыва доме в подмосковной Балашихе произошло повторное обрушение. В результате погибли двое спасателей, пишет Коммерсантъ со ссылкой на МЧС.

Напомним, утром 20 сентября там произошел взрыв газа. По уточненным данным, обрушились перекрытия с 5-го по 3-й этажи. Сперва сообщалось об одном погибшем жителе. Он скончался в машине скорой помощи. Позднее число жертв среди жильцов выросло до трех.

По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, в доме повреждено не менее 10 квартир. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).