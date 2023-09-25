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В Подмосковье семья грибников встретила в лесу питона длиной 3 метра

18:03, 25 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Подмосковье семья грибников встретила в лесу питона длиной 3 метра
18:03, 25 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Московская область\n#МЧС\n#спасатели\n#пожарные\n#ветеринария\n#природа\n#лес\n#животные\n#пресмыкающиеся
Фото: 50.mchs.gov.ru
31
0

Рептилия находилась в деревянном ящике с раздвижными стеклянными дверцами

Балашиха. Московская область. Нетипичное для средней полосы животное нашли в Подмосковье. Пришедшая в лес за подберезовиками и опятами семья обнаружила трехметрового питона, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел 24 сентября неподалеку от села Новый Милет городского округа Балашиха. Грибники обратили внимание на деревянный ящик с раздвижными стеклами. В нем находилась огромная змея, свернувшаяся кольцами. На место были вызваны спасатели. 

Как рассказал начальник дежурного караула 307-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Уткин, ящик с рептилией доставили в Балашиху. Животное осмотрели специалисты местной зоолечебницы. По их мнению, прежние хозяева выбросили в лес питона весом в 12 кг. Змея была накормлена и находилась в стадии линьки. Пресмыкающееся останется жить в ветклинике. Для него оборудуют специальный вольер, рассказал спасатель.

Кстати, в 2016 году пожарные из Балашихи уже спасали метрового питона, обнаруженного в многоквартирном доме. Тогда его тоже отдали на попечение ветеринаров.

18:03, 25 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Московская область\n#МЧС\n#спасатели\n#пожарные\n#ветеринария\n#природа\n#лес\n#животные\n#пресмыкающиеся