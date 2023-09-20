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При взрыве в подмосковной Балашихе погиб житель многоэтажки

11:47, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
При взрыве в подмосковной Балашихе погиб житель многоэтажки
11:47, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
355
0
#Московская область\n#Балашиха\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#МЧС\n#взрыв газа
Фото: 50.mchs.gov.ru
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0

Минимум два человека находятся под завалами, разрушены два этажа.

Балашиха. Московская область. Хлопок газа стал причиной частичного обрушения многоэтажного дома в Балашихе Московской области. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 8:30 МСК, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пострадали 3 и 4 этажи здания по улице Октябрьской. Известно о двоих пострадавших. Обоих отправили в больницу, один скончался в машине скорой помощи.

В Telegram-канале МЧС России сообщается, что под завалами находятся как минимум два жильца. Ведутся спасательные работы. На место трагедии направлены 42 единицы техники и 163 человека от МЧС и других служб.

11:47, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
355
0
#Московская область\n#Балашиха\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#МЧС\n#взрыв газа