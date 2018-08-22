Гибель 14 детей в Сямозере: потерпевшие потребовали более 432 млн рублей компенсации

От 20 потерпевших в суд поступили ходатайства.

Петрозаводск. Республика Карелия. Потерпевшие и их представители по делу о гибели детей на Сямозере потребовали более 432 млн рублей компенсации с бывших руководителей «Парк-отеля «Сямозеро» и Роспотребнадзора. Об этом пишет RT.

Напомним, что 18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 детей в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма погибли 14 детей. В феврале следующего года суд Москвы взыскал с лагеря 22,6 млн рублей.

В ходатайстве потерпевшие и их представители потребовали суд взыскать с экс-координатора лагеря Вадима Виноградова по 5 млн рублей в пользу каждого из 17 потерпевших. С бывшего директора лагеря Елены Решетниковой – по 10 млн рублей.

Также они просят взыскать с Роспотребнадзора по 10 млн рублей в пользу каждого потерпевшего.

Еще три иска поступили от представителей выживших детей. Каждый из них требует компенсацию в размере 500 тыс. рублей с Виноградова и по 1 млн рублей с Решетовой и Роспотребнадзора.

Всего в деле шесть обвиняемых. Кроме экс директора и координатора лагеря, это бывшие инструкторы, руководитель Роспотребнадзора по Карелии и исполняющий обязанности управления Роспотребнадзора.