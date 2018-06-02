Москвич убил кошку, а кота выбросил с балкона

Пьяный мужчина рассказал, что избавился от животных, так как не мог их содержать.

Москва. Пьяный житель Москвы выбросил с балкона кота и убил кошку. Как сообщает пресс-служба МВД России, инцидент произошел в одном из домов на улице Санникова в Северо-Восточном округе столицы.

34-летний москвич сбросил домашнего кота по кличке Рыжик с 16-го этажа и убил сиамскую кошку. Рыжик чудом выжил. Пьяный мужчина рассказал, что решил избавиться от питомцев потому, что не мог их содержать.

По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Выжившего кота временно приютили соседи.