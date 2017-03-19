Стая бездомных собак в Красноярске напала на 9-летнюю девочку

Сейчас ведется доследственная проверка.

Красноярск. В Красноярске стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, на улице Гладкова, 1 во дворе дома. Собаки повалили ребенка на землю и покусали. На помощь школьнице пришел отец и прохожие, которые отогнали собак и вызвали «скорую помощь».

«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам произошедшего будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.