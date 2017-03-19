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      Стая бездомных собак в Красноярске напала на 9-летнюю девочку

      10:27, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      10:27, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      151
      0
      #дети\n#Красноярск\n#собаки\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      151
      0

      Сейчас ведется доследственная проверка.

      Красноярск. В Красноярске стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

      Инцидент произошел в субботу, 18 марта, на улице Гладкова, 1 во дворе дома. Собаки повалили ребенка на землю и покусали. На помощь школьнице пришел отец и прохожие, которые отогнали собак и вызвали «скорую помощь».

      «В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам произошедшего будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

      10:27, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      151
      0
      #дети\n#Красноярск\n#собаки\n#происшествие
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