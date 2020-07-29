Вакцина от коронавируса центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот 15 августа

Указывают и другую дату, разброс между ними составляет почти полгода.



Москва. Эксперт не исключил, что вакцина от COVID-19, созданная в Национальном исследовательском центре имени Н. Ф. Гамалеи, станет доступна для населения в середине августа. Об этом пишет «Интерфакс».

В настоящее время вакцину направили на экспертизу, регистрация препарата в Минздраве ожидается 10-12 августа, еще 5-7 дней займет проверка в Росздравнадзоре. Затем вакцина может поступить в гражданский оборот. Ориентировочно это произойдет 15 августа, заявил информированный источник агентства.

Между тем ранее источник «Интерфакса» в правительстве рассказал, что вакцина центра имени Н. Ф. Гамалеи будет использована сперва для иммунизации от коронавируса представителей групп риска - учителей, врачей, также ее получат более 1500 добровольцев. Лишь после того, как препарат проверят на большой группе лиц и выждут 5-6 месяцев для контроля последствий, вакцину запустят в массовый оборот. Это произойдет не раньше января-февраля 2021 года.

Напомним, об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах отрапортовало недавно Минобороны. Одновременно вакцину от COVID-19 разрабатывают в Новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Аналогичные исследования проводятся также в Сеченовском университете Минздрава России.