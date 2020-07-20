Минобороны завершило испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Иммунный ответ зафиксирован у всех участников.



Москва. Клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Клиническими испытаниями медики называют проверку препаратов на людях, это следующая стадия после испытаний на животных. Работы проводились совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. За состоянием 20 военных и гражданских добровольцев, которым ввели образцы экспериментальной вакцины, врачи наблюдали на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех участников испытаний. Утром 20 июля добровольцы были выписаны из госпиталя. Ни один из них не имеет жалоб на состояние здоровья. На 42 сутки после первой вакцинации испытуемых обследуют повторно. Это позволит сделать окончательные выводы об эффективности и безопасности вакцины.

В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что клинические испытания проводились в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования, что могло бы вызвать риск осложнений у прививаемых.

Напомним, о разработке вакцины военными медиками совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи объявил 26 мая министр обороны России Сергей Шойгу.

Параллельно вакцину от COVID-19 разрабатывают в Новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». К клиническим испытаниям там привлекли порядка 100 добровольцев. Аналогичные исследования проводятся также в Сеченовском университете Минздрава России.