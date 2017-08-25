Введение платы за проезд по Камскому мосту не изменит цены на билеты Ижевск - Нефтекамск

Перевозчики надеются на скидки для тех, кто регулярно ездит по мосту.

Ижевск. Удмуртия. Введение платы за проезд по Камскому мосту не повлияет на цены на автобусные билеты в Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала начальник отдела по организации пассажирских перевозок «Автовокзалов Удмуртии» Мария Абросимова.

«У нас цены устанавливаются министерством. В зависимости от категории автобуса и километража есть предельно допустимая цена. У нас сейчас никакой дополнительной информации нет, как ездили пассажиры, так и будут ездить», - отметила представитель компании.

Стоит отметить, что чрез Камский мост придется перебираться автобусам, следующим в Камбарку, а также в Нефтекамск и Уфу.

Представитель башкирского ООО «Автомиг» Юлия Черепанова рассказала, что пока компания, которая организует поездки по маршруту Ижевск – Нефтекамск, не планирует ездить через мост: «Мы, скорее всего, вернемся к езде через паром в Боярке. У нас регулярные автобусы они ездят даже из-за двух человек. 900 рублей за проезд автобуса в одну сторону – это очень дорого. В Боярке в прошлом году стоимость проезда автобуса была 300 рублей. Ехать дольше на полчаса, правда».

Собеседница агентства отметила, что надеется на введение системы скидок для перевозчиков, которые пользуются мостом регулярно.

Напомним, проезд по Камскому мосту сделают платным в ближайшее время. Скорее всего, это произойдет в ночь с пятницы на субботу или в ночь с субботы на воскресенье. Если будет задержка с оформлением документов, то в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по мостам будет на уровне цены на паромную переправу. Легковушки – 330 рублей за оба моста, среднегабаритные транспортные средства – 780 рублей, двухосные грузовики и автобусы – 1360 рублей, трехосные и более – 1740 рублей. В настоящее время ежедневно по мосту проезжают порядка 1800 единиц техники в каждую сторону.