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Январская вьюга или погода для вездехода

19:00, 31 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Январская вьюга или погода для вездехода
19:00, 31 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
2
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#морозы\n#синоптики\n#погода в Ижевске\n#снегопад\n#непогода
Фото: Татьяна Зобова
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Прошедший декабрь и начало 2024 года напомнили, что такое настоящая удмуртская зима! Морозы стояли 30-градусные, и снега выпало сверх и еще раз сверх нормы. А как было раньше, какие погодные перепады и рекорды фиксировали синоптики в Ижевске – Сусанин решил проанализировать гидрометеостатистику.

По данным pogodaiklimat.ru, среднегодовая температура в Ижевске за всё время наблюдений впервые в 2020 году достигла рубежа в 5 градусов со знаком плюс. Минимальный же показатель -0,1 градуса по Цельсию был зафиксирован в 1969 году. Надо отметить, это единственный год, когда средняя цифра оказалась со знаком минус. 

Самые низкие температурные значения традиционно регистрируются в декабре-январе. И как раз в январе ранее упомянутого 1969-го выдались сильнейшие морозы. Тогда столбик термометра в среднем ежедневно показывал -24.7 градуса ниже нуля.  Для сравнения, за аналогичный период 2023 года среднемесячная температура составила -13.3.

Самый жаркий месяц в истории наблюдений случился в июле 1988 года – тогда средняя температура на улице достигла уровня 22,6 градуса тепла. 

Вернемся к современным январским значениям. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, 20-21 января в Ижевске обновлены суточные рекорды по количеству осадков за эти дни, ежедневно выпадало по 11 мм снежного покрова. Ранее рекордные показатели были зафиксированы в середине ХХ века: 20 января 1955 года - 7,6 мм, 21 января 1954 года - 6,6 мм. Кстати, количество осадков измеряется в жидком состоянии. 1 миллиметр - это не просто высота покрова, а один литр влаги на 1 квадратный метр.  

Вообще, самым обильным годом-рекордсменом стал 2021-й. Тогда за год на ижевскую землю вылилось и выпало 766 мм дождя и снега.  А самым малоснежным январем стал первый месяц 1995 года – синоптики зафиксировали всего 6 мм осадков. Для сравнения, в январе 2021 года выпали рекордные 284 мм! Почувствуйте разницу. Впрочем, еще нет итоговой статистики за январь-2024, который огромными сугробами заявил о своих притязаниях на снежное первенство. 

 

 

19:00, 31 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
2
0
#морозы\n#синоптики\n#погода в Ижевске\n#снегопад\n#непогода

 

 

 


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