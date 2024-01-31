По данным pogodaiklimat.ru, среднегодовая температура в Ижевске за всё время наблюдений впервые в 2020 году достигла рубежа в 5 градусов со знаком плюс. Минимальный же показатель -0,1 градуса по Цельсию был зафиксирован в 1969 году. Надо отметить, это единственный год, когда средняя цифра оказалась со знаком минус.

Самые низкие температурные значения традиционно регистрируются в декабре-январе. И как раз в январе ранее упомянутого 1969-го выдались сильнейшие морозы. Тогда столбик термометра в среднем ежедневно показывал -24.7 градуса ниже нуля. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года среднемесячная температура составила -13.3.

Самый жаркий месяц в истории наблюдений случился в июле 1988 года – тогда средняя температура на улице достигла уровня 22,6 градуса тепла.

Вернемся к современным январским значениям. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, 20-21 января в Ижевске обновлены суточные рекорды по количеству осадков за эти дни, ежедневно выпадало по 11 мм снежного покрова. Ранее рекордные показатели были зафиксированы в середине ХХ века: 20 января 1955 года - 7,6 мм, 21 января 1954 года - 6,6 мм. Кстати, количество осадков измеряется в жидком состоянии. 1 миллиметр - это не просто высота покрова, а один литр влаги на 1 квадратный метр.

Вообще, самым обильным годом-рекордсменом стал 2021-й. Тогда за год на ижевскую землю вылилось и выпало 766 мм дождя и снега. А самым малоснежным январем стал первый месяц 1995 года – синоптики зафиксировали всего 6 мм осадков. Для сравнения, в январе 2021 года выпали рекордные 284 мм! Почувствуйте разницу. Впрочем, еще нет итоговой статистики за январь-2024, который огромными сугробами заявил о своих притязаниях на снежное первенство.