Ижевск. Удмуртия. Состоявшиеся в Удмуртии выборы прошли без серьезных нарушений, под пристальным общественным контролем, а проигравшие партии и кандидаты рассчитывают на успех в будущем. Так можно резюмировать комментарии к итогам выборной кампании, появляющиеся в последние дни со стороны политиков, политических движений и экспертов.

Напомним, ЦИК Удмуртии принял постановление об утверждении итогов прошедших с 9 по 11 сентября выборов главы республики и депутатов Государственного Совета седьмого созыва.

Избранным на должность главы Удмуртской Республики признан Александр Бречалов, получивший 64,37% голосов.

На выборах депутатов Государственного Совета большинство голосов получила партия «Единая Россия» – 51,07%. На втором месте КПРФ (15,56%), на третьем – ЛДПР (13,64%), на замыкающей позиции – «Справедливая Россия – За правду» (6,06%). Четыре партии – «Партия пенсионеров» (4,68%), «Новые люди» (4,14%), «Зеленая альтернатива» (1,17%) и «Родина» (0,68%) не преодолели пятипроцентный барьер и не будут представлены по партийным спискам в новом созыве Госсовета.

В региональном парламенте «Единая Россия» получила 49 мандатов, КПРФ – 3, ЛДПР – 4, «Справедливая Россия – За правду» – 2. По одному мандату у победивших в одномандатных округах представителя партии «Родина» и самовыдвиженца.

Представитель ЦИК России: все избирательные комиссии Удмуртии работали строго в соответствии с нормами закона

Несмотря на имеющиеся факты давления на избирательные комиссии со стороны одной из политических партий, выборы главы Удмуртии и депутатов седьмого созыва Государственного Совета республики прошли в атмосфере открытости и строгого компетентного контроля со стороны общественности. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

«Мы видели конкурентные, открытые выборы. Не было ни одного отказа в регистрации кандидатов на должность Главы и минимальное количество отказов по выборам в региональный парламент.

Процесс организации голосования был максимально прозрачным благодаря применению систем видеорегистрации и видеонаблюдения.

Очень важно, что на избирательных участках работали порядка 5 тысяч наблюдателей, как от партий и кандидатов, так и от корпуса общественных наблюдателей. Я хочу поблагодарить общественные институты за высокое качество подготовки наблюдателей. За все дни голосования у нас был только два факта удаления наблюдателей по решению суда.

Большинство политических партий вели честную конкурентную борьбу. При этом, к сожалению, у нас были факты создания искусственного потока жалоб от одной из партий для дестабилизации деятельности комиссий. Я хочу еще раз напомнить политическим партиям о недопустимости оказания давления на комиссии. Давайте с уважением относиться к труду всех организаторов избирательного процесса. Все избирательные комиссии достойно прошли этот период и работали строго в соответствии с нормами закона.

Необходимо отметить, что партийное представительство в региональном парламенте расширилось. Теперь в нем работают представители пяти партий. К «Единой России», ЛДПР, КПРФ, СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ -ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ добавилась и партия «РОДИНА». Это также говорит о прозрачности и беспристрастности работы избирательных комиссий всех уровней», – отметил представитель федерального Центризбиркома.

«Донбасский консенсус» как фактор консолидации общества

На фоне проходящей специальной военной операции общество вновь консолидировалось вокруг действующей вертикали власти. Прошедшие 9-11 сентября выборы только закрепили этот факт, уверен генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Комментируя первые итоги избирательной кампании сетевому изданию «Незыгарь», политолог также подчеркнул, что оппозиционные «Единой России» силы сегодня испытывают кризис кадров и планирования, поэтому не смогли предложить актуальной повестки и мобилизовать потенциально сочувствующих им избирателей.

«Донбасский консенсус» создал потенциал для роста поддержки «Единой России», но дал конкретные предвыборные результаты прежде всего благодаря регулярной межвыборной работе партии и подтверждению ею актуальности программных целей, принесших победу в 2021 году (в том числе, в сфере газификации и строительства социальной инфраструктуры).

Позиции «Единой России» укрепились даже в зонах с традиционно высоким уровнем протестного голосования: Удмуртии, Сахалинской области, ряде региональных столиц. Оппозиционные партии не смогли предложить актуальную повестку с существенным мобилизационным потенциалом. Очевидным стало стремление части оппозиционных политиков (например, «Новых людей») реанимировать повестку 2021 года, выступив с критикой возможного возвращения «масочного режима». Это оказалось не слишком эффективной стратегией. В 2023 году вероятно более раннее вступление оппозиции в кампанию, но без преодоления кадрового и программного кризиса этого недостаточно – во всяком случае, для существенного расширения ее электоральной базы за пределы традиционной нишевой поддержки», – высказался политолог.

«Новые люди»: расходимся, обновления не будет

Как уже говорилось выше, партия «Новые люди» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не получила ни одного мандата в седьмом созыве Госсовета Удмуртии. Однако, судя по заявлениям активистов оппозиционного политического движения в социальных сетях, проигрыш «Новых людей» не стал для них поводом для уныния, партия намерена продолжить работу в регионе.

«…завершились выборы в Государственный Совет Удмуртской Республики. Официальные данные уже объявлены. Наши кандидаты не будут входить в новый состав Госсовета. Мы провели большую работу, но, к сожалению, этого не хватило для реальных перемен в Республике.

Но в эту ночь мы лично пересчитывали каждый голос, отданный жителями за Новых людей. Спасибо за поддержку и за ваше доверие. Отдельная благодарность нашим наблюдателям, которые следили за ходом голосования три дня подряд.

Люди важнее политических игр! Новые люди продолжат работу на благо жителей» – говорится на официальной странице регионального представительства партии в соцсети «ВКонтакте».

«Мы шли под грохот канонады…»

Яркой и интересной назвал нынешнюю избирательную кампанию теперь уже бывший кандидат на пост главы Удмуртии от КПРФ Александр Сыров. Однако вопрос, насколько прозрачны были прошедшие выборы, он «подвесил», давая возможность своим соратникам разобраться в нем самостоятельно.

«Отгремел грохот канонады выборных баталий.

Кампания была яркая, живая, интересная.

Чистая она была или грязная, честная или нет, каждый сделает собственный вывод, но в итоге, имеем то, что имеем. <…>

Я благодарю КАЖДОГО, кто выразил мне доверие, и проголосовал за меня.

Я искренне верил в нашу победу, и действительно хотел и хочу изменить жизнь людей, хотя бы в отдельно взятой Удмуртской Республике в лучшую сторону.

Мне всего 44 года, я полон энергии, и уверен, что лучшие времена в Удмуртии ещё впереди. И мы вместе сделаем ее лучше», – написал Александр Сыров на своей странице в популярном мессенджере.

Александр Бречалов: необходимо учесть предложения наших оппонентов при планировании на ближайшую пятилетку

Глава Удмуртии поблагодарил всех жителей республики, кто в минувшие выходные выразил свою гражданскую позицию, и раскритиковал «диванных экспертов», не участвующих в голосовании. Также Александр Бречалов призвал победителей предвыборной гонки прислушиваться к мнению оппозиции в дальнейшей работе.

«Хочу еще раз поблагодарить всех жителей Удмуртии, кто пришел на избирательные участки, вне зависимости от политических предпочтений. Это очень важно, потому что выдавать «экспертизу» в социальных сетях и комментировать, что правильно, что неправильно – это, конечно, очень удобная позиция. Но прийти на избирательные участки и проголосовать – вот по-настоящему активная, правильная гражданская позиция.

Хотелось бы обратиться к коллегам, вновь избранным депутатам, главам районов с просьбой внимательно относиться к предложениям и инициативам наших оппонентов и тех жителей, кто проголосовал за другие политические партии, за других кандидатов. Это необходимо, чтобы скорректировать наши планы на ближайшую пятилетку и учесть в нашей работе мнение всех граждан», – высказался Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания в резиденции главы республики.

ЛДПР без Жириновского: всё в силе

ЛДПР с уходом харизматичного Владимира Вольфовича Жириновского начали рано «хоронить». В целом сторонники партии довольны результатами прошедших выборов в региональные законодательные собрания, следует из официальных публикаций либерал-демократов.

Напомним, на выборах в Государственный Совет Удмуртии по партийным спискам ЛДПР удалось набрать 13,64% голосов избирателей, что гарантировало движению 4 мандата в новом созыве республиканского парламента, это на 1 депутатское кресло больше, чем у КПРФ.

«Результаты Единого дня голосования для ЛДПР в целом позитивные, мы ими довольны, мы подросли.

Мы преодолели 5-процентный барьер везде, где были выборы по партийным спискам. В ряде регионов мы заняли вторые места, есть и важные символичные победы, как в Якутии, где мэром Нерюнгри стал представитель ЛДПР Илья Гудошник.

Все это разбивает в пух и прах прогнозы отдельных «экспертов», которые хоронили ЛДПР без Жириновского.

Владимир Вольфович оставил нам колоссальное политическое наследство, мы им правильно распорядились и начали действовать. Результаты на выборах это подтверждают», – говорится в сообщении на официальной республиканского отделения ЛДПР в социальной сети «ВКонтакте».

Победа «на земле»

В целом итоги выборов в Государственный Совет говорят об убедительной победе единороссов «на земле», в одномандатных округах. Так, один из самых опытных парламентариев, председатель Госсовета шестого созыва Владимир Невоструев в Ярском районном избирательном округе получил поддержку 10 747 граждан, обогнав ближайшего преследователя почти на 9 тыс. голосов. Глава госсоветовской фракции «Единая Россия» Елена Дербилова в Пригородном округе набрала 5 612 голосов избирателей, что практически в 4 раза больше, чем у претендента №2.

Сильная конкуренция со стороны КПРФ на этих выборах была у единороссов в Малопургинском районном округе. Здесь победу одержал начальник Главного Управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, получив в свою поддержку 7 448 голосов, за коммуниста Павла Чушъялова проголосовали 5 466 избирателей.

Из представителей ЛДПР наибольший успех у руководителя местного отделения этой партии Тимура Ягафарова в Центральном округе – 4 133 голосов. На втором месте на данной территории – представитель движения «Новые люди» Павел Берлинский, в его пользу было подано 1 586 бюллетеней.

В Молодежном избирательном округе опытный депутат, председатель фракции «Справедливая Россия – За правду» Фарид Юнусов проиграл дебютантке от единороссов, директору ижевской спортшколы «Нефтяник» и известной бильярдистке Катрине Селезневой.

В целом, в новом созыве «Единая Россия» представит много новых молодых лиц. Так, в Воткинском районном избирательном округе победу одержал 24-летний заместитель генерального директора Воткинского хлебокомбината Владислав Кочетков. В январском избирательном округе Диане Кропотиной, директору благотворительного фонда «Русь», удалось обойти уже избиравшуюся депутатом Госсовета третьего и четвертого созывов Наталью Кузнецову.

*Авторская орфография и пунктуация приведенных постов в социальных сетях сохранены (прим. ред.).