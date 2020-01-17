«Святки имеют глубокую языческую базу: это время после зимнего солнцестояния, когда день начинает понемногу прибывать. Силы зла, холода и тьмы начинают уступать силам тепла и света. А люди им как будто «помогают», – пояснил историк, профессор Удмуртского госуниверситета Вадим Долгов.

Святочный цикл люди воспринимали как границу между старым и новым солнечным годом – «плохое время», его еще называли безвременьем. Вторую половину Святок называли «страшной неделей», а первую, от Рождества Христова, – «святой».





У каждого своя нечисть

На святки к удмуртам приходили духи – вожо – их-то все и боялись. Вожо олицетворяли умерших предков и почти не имели ничего общего с чертями и бесами. Бывало, взрослые и старики специально собирались вечерами, чтобы устрашать друг друга историями про духов.

Народ думал, что вожо приходят по воде и по ней же уходят. Отсюда и появились поверья, что во время святок к воде нужно относиться по-особенному: нельзя мыть полы, стирать, ходить в баню. Кто-то считал, что вожо жили в банях, где морочили людей.

У иностранцев в первые январские дни тоже «приходила» нечисть. У греков – ужасные каликандзары с раскаленными как угли глазами, которые заставляли человека плясать до упаду.

У румын – стригои – духи умерших грешников. Единственным средством избавиться от них был чеснок: его ели, им натирались.

Бельгийцы, голландцы, испанцы и португальцы боялись «дикой охоты», проносившейся по небу в самые темные ночи: злые духи, упыри, ведьмы, черти, ожившие мертвецы.

«Трижды человек дивен бывает: рождается, женится и умирает»

В основном к нечистым силам обращалась молодежь. Их волновала любовь, замужество, беременность, и даже смерть. Если девушка уже сосватана – гадали на семью, в которой будет жить невеста.

«С одной стороны демонические существа вызывали страх, с другой – интерес. Всегда считалось, что духи мертвых обладают особыми знаниями, идущими из потустороннего мира», – рассказал Вадим Долгов.

Гадания в период святок имели особое значение. Самыми сильными для ритуалов считались три вечера: Рождественский – 6 января, вечер на Старый Новый год – 13 января, его еще называют Васильев вечер, и Крещенский – 18 января. Чаще всего девушки собирались в полночь, стараясь успеть до первого крика петуха.





Иногда гадания сопровождались обрядовыми, подблюдными песнями. Имело значение и место проведения ритуала. Самыми «нечистыми» считались перекрестки дорог, заброшенные дома, бани, мельницы, кладбища, места вблизи колодцев.

Ещё Александр Пушкин писал в своей знаменитой поэме «Евгений Онегин»:

«Татьяна, по совету няни

Сбираясь ночью ворожить,

Тихонько приказала в бане

На два прибора стол накрыть».

Таким образом Татьяна призывала нечистую силу разделить с ней трапезу.

Гадания в Удмуртии

У удмуртов, несмотря на свои обычаи, почитание различных богов, мифологических существ, специфики в гаданиях не было. Как и у всех народов, девушек волновало замужество, скорая встреча с любимым. Мужчины святочными ритуалами не занимались, только наблюдали, но если и приходилось, то гадали на уход в армию. Например, просеивали золу в бане. Если утром был виден след от лаптя – в этом году в рекруты не заберут, если от сапога – заберут.

«Долго сохранялись традиции гаданий на будущий урожай, поскольку удмурты долго сохраняли крестьянский уклад», – рассказал этнолог, доцент Удмуртского госуниверситета Юрий Перевозчиков.

В Старый Новый год, ближе к полуночи, молодежь по 3, 5, 7 человек шла на перекресток дорог. Они верили, что все услышанное в пути сбывается. На перекрестке ребята очерчивали круг топором или пальцем, ложились на землю и слушали. Стук – не к добру, топот коня – к добру, колокольчик – к свадьбе или армии. Выходить из круга до полуночи было нельзя, иначе нечистая сила поймает.

Гадали в удмуртских деревнях и со стаканами. В один наливали обычную воду, в другой – подсоленную, в третий – сладкую, в четвертый клали кольцо. Закрыв глаза, выбирали стакан. С обычной водой – никаких изменений, соленой – к горю, сладкой – к добру, с кольцом – к свадьбе.

Молодежь ходила на родник, где набирала в рот воду. Дома её выливали в ложку и выставляли на холод. Если у льда оказывалась гладкая поверхность – свадьба ждет, выпуклая – к ребеночку.

Как и во всех поселениях, самым популярным было гадание с башмаком. Обувь перекидывали через ворота, в какую сторону показывал носок, там и живет суженый.





wikipedia.org



Время гаданий – Вожодыр – заканчивалось 19 января. Этот день назывался днем «вставания на лед», когда вся нечисть уходила под воду. Люди шли к реке, чертили топором крест, где и делали прорубь.

Как погадать

Прохожий, помоги

Одно из незамысловатых гаданий – выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Так и будут звать будущего мужа.

Присмотрись

Зеркало словно дверь в другой мир. Оно всегда считалось магическим предметом. Стоит вспомнить примету: закрывать зеркала, если в доме есть покойник.

В полночь девушка ставила напротив друг друга два зеркала, рядом свечи, и вглядывалась в изображение, пытаясь рассмотреть образ будущего мужа. Если же зеркало одно, то девушка пыталась в отражении увидеть суженого за спиной.





Кто быстрее

Собравшись вместе, девушки гадали, кто первый выйдет замуж. Для этого они отрезали нити одинаковой длины и одновременно их поджигали, держа за один край. У кого быстрее догорит нитка – первая станет женой. У кого нить потухнет сразу – замуж не выйдет.

Приснись

Многие гадания были завязаны на снах. Одно из таких: девушки ставили на подоконник стакан с водой, а него клали «мостик». Кто ночью приснится, тот и будет суженым.

Лапка

Можно загадать желание и подозвать кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапкой – желание сбудется, а вот правой – нет.





pixabay.com

На богатство

Интересный способ гадания с забором. Девушка шла к изгороди с раскинутыми руками, а потом смотрела, сколько досок удалось обхватить. По словам историка Юрия Перевозчикова, у каждого прута было свое значение: имя жениха или знак его достатка – амбар, мешок.

Тени

Очень распространено и по сей день гадание со свечами. Кусок бумаги нужно сжать в руке и поджечь. В тени на стене от горящей бумаги можно разглядеть образ.





С петухом

На полу девушки раскладывали крупу, хлеб, золу, уголь, монетки, воду и запускали петуха. Что птица начнет клевать первым, то и ждет. Крупа – к богатству, хлеб – к урожаю, монеты – к деньгам, зола – муж будет курильщик, уголь – вечное девичество, будет пить воду – быть мужу пьяницей.

Дело греховное

Неизвестность будущего соблазняет человека обратиться к гаданиям, которые церковь считает сродни колдовству, а потому отрицает.

«Практики, являющиеся неотъемлемой составляющей чужеродных культов, такие как: колдовство, чародейство, волхвование, магия, в том числе и гадание, являются мерзостью пред Богом и отступлением от веры. Потому уже в Ветхом Завете такие действия запрещены: подтверждение тому можно найти в книгах Исход, Левит, Второзаконие», – рассказал руководитель миссионерского отдела Ижевской епархии, священник Дмитрий Сырчин.





В христианстве на все такие языческие практики наложен строгий запрет: решениями Церковных Соборов, правилами Святых отцов и Номоканоном (основном каноническом сборнике Православной Церкви).

По словам священника, гадающие часто подвергались даже отлучению от церковного общения, на них накладывались епитимии (церковные наказания) для духовного исправления.

В Номоканоне можно прочесть, что те, кто обращались к цыганкам, отлучались на 5 лет, а гадающие на бобах или ячмене – на 6 лет. Причем запрещены были не только те гадания, о которых говорилось выше, но даже и нововведения, вошедшие в практику у христиан – гадания по книгам Священного Писания (Псалтири, Евангелию).

Потому, задаваться вопросом: «А грешно ли гадать в Рождество, на святки?» – неуместно. Любой такой ритуал есть предательство Бога и обращение к дьяволу.

«Гадание является страшным грехом. И даже если человек покаялся, Господь обязательно простит ему этот грех, но! Захочет ли дьявол так просто отпустить свою добычу? Скорее всего, за этот грех человеку придется претерпеть какие-то страдания и болезни», – подытожил Дмитрий Сырчин.

При написании статьи использовались материалы:

1. Статья Галины Глуховой – кандидата филологических наук, доцента кафедры удмуртской литературы и литературы народов России УдГУ.

2. Владыкин В. Е., «Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов».

3. Шангина И., «Русские девушки» – СПб.: Азбука-классика.

4. Шангина И., Некрылова А. «Русские праздники» – СПб.: Азбука, 2015.

5. Некрылова А. Ф. «Русский традиционный календарь»– СПб, 2007.

6. Чекулаева Е. О. «100 великих праздников» – М.: Вече, 2007.