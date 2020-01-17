Наполненный волшебством и загадочностью период от Рождества до Крещения Господня называют святками. По поверьям, в эти 12 дней – по числу месяцев – «просыпаются» темные силы и спускаются души умерших, становясь ближе к миру людей.
«Святки имеют глубокую языческую базу: это время после зимнего солнцестояния, когда день начинает понемногу прибывать. Силы зла, холода и тьмы начинают уступать силам тепла и света. А люди им как будто «помогают», – пояснил историк, профессор Удмуртского госуниверситета Вадим Долгов.
Святочный цикл люди воспринимали как границу между старым и новым солнечным годом – «плохое время», его еще называли безвременьем. Вторую половину Святок называли «страшной неделей», а первую, от Рождества Христова, – «святой».
У каждого своя нечисть
На святки к удмуртам приходили духи – вожо – их-то все и боялись. Вожо олицетворяли умерших предков и почти не имели ничего общего с чертями и бесами. Бывало, взрослые и старики специально собирались вечерами, чтобы устрашать друг друга историями про духов.
Народ думал, что вожо приходят по воде и по ней же уходят. Отсюда и появились поверья, что во время святок к воде нужно относиться по-особенному: нельзя мыть полы, стирать, ходить в баню. Кто-то считал, что вожо жили в банях, где морочили людей.
У иностранцев в первые январские дни тоже «приходила» нечисть. У греков – ужасные каликандзары с раскаленными как угли глазами, которые заставляли человека плясать до упаду.
У румын – стригои – духи умерших грешников. Единственным средством избавиться от них был чеснок: его ели, им натирались.
Бельгийцы, голландцы, испанцы и португальцы боялись «дикой охоты», проносившейся по небу в самые темные ночи: злые духи, упыри, ведьмы, черти, ожившие мертвецы.
«Трижды человек дивен бывает: рождается, женится и умирает»
В основном к нечистым силам обращалась молодежь. Их волновала любовь, замужество, беременность, и даже смерть. Если девушка уже сосватана – гадали на семью, в которой будет жить невеста.
«С одной стороны демонические существа вызывали страх, с другой – интерес. Всегда считалось, что духи мертвых обладают особыми знаниями, идущими из потустороннего мира», – рассказал Вадим Долгов.
Гадания в период святок имели особое значение. Самыми сильными для ритуалов считались три вечера: Рождественский – 6 января, вечер на Старый Новый год – 13 января, его еще называют Васильев вечер, и Крещенский – 18 января. Чаще всего девушки собирались в полночь, стараясь успеть до первого крика петуха.
Иногда гадания сопровождались обрядовыми, подблюдными песнями. Имело значение и место проведения ритуала. Самыми «нечистыми» считались перекрестки дорог, заброшенные дома, бани, мельницы, кладбища, места вблизи колодцев.
Ещё Александр Пушкин писал в своей знаменитой поэме «Евгений Онегин»:
«Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть».
Таким образом Татьяна призывала нечистую силу разделить с ней трапезу.
Гадания в Удмуртии
У удмуртов, несмотря на свои обычаи, почитание различных богов, мифологических существ, специфики в гаданиях не было. Как и у всех народов, девушек волновало замужество, скорая встреча с любимым. Мужчины святочными ритуалами не занимались, только наблюдали, но если и приходилось, то гадали на уход в армию. Например, просеивали золу в бане. Если утром был виден след от лаптя – в этом году в рекруты не заберут, если от сапога – заберут.
«Долго сохранялись традиции гаданий на будущий урожай, поскольку удмурты долго сохраняли крестьянский уклад», – рассказал этнолог, доцент Удмуртского госуниверситета Юрий Перевозчиков.
В Старый Новый год, ближе к полуночи, молодежь по 3, 5, 7 человек шла на перекресток дорог. Они верили, что все услышанное в пути сбывается. На перекрестке ребята очерчивали круг топором или пальцем, ложились на землю и слушали. Стук – не к добру, топот коня – к добру, колокольчик – к свадьбе или армии. Выходить из круга до полуночи было нельзя, иначе нечистая сила поймает.
Гадали в удмуртских деревнях и со стаканами. В один наливали обычную воду, в другой – подсоленную, в третий – сладкую, в четвертый клали кольцо. Закрыв глаза, выбирали стакан. С обычной водой – никаких изменений, соленой – к горю, сладкой – к добру, с кольцом – к свадьбе.
Молодежь ходила на родник, где набирала в рот воду. Дома её выливали в ложку и выставляли на холод. Если у льда оказывалась гладкая поверхность – свадьба ждет, выпуклая – к ребеночку.
Как и во всех поселениях, самым популярным было гадание с башмаком. Обувь перекидывали через ворота, в какую сторону показывал носок, там и живет суженый.
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Время гаданий – Вожодыр – заканчивалось 19 января. Этот день назывался днем «вставания на лед», когда вся нечисть уходила под воду. Люди шли к реке, чертили топором крест, где и делали прорубь.
Как погадать
Прохожий, помоги
Одно из незамысловатых гаданий – выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Так и будут звать будущего мужа.
Присмотрись
Зеркало словно дверь в другой мир. Оно всегда считалось магическим предметом. Стоит вспомнить примету: закрывать зеркала, если в доме есть покойник.
В полночь девушка ставила напротив друг друга два зеркала, рядом свечи, и вглядывалась в изображение, пытаясь рассмотреть образ будущего мужа. Если же зеркало одно, то девушка пыталась в отражении увидеть суженого за спиной.
Кто быстрее
Собравшись вместе, девушки гадали, кто первый выйдет замуж. Для этого они отрезали нити одинаковой длины и одновременно их поджигали, держа за один край. У кого быстрее догорит нитка – первая станет женой. У кого нить потухнет сразу – замуж не выйдет.
Приснись
Многие гадания были завязаны на снах. Одно из таких: девушки ставили на подоконник стакан с водой, а него клали «мостик». Кто ночью приснится, тот и будет суженым.
Лапка
Можно загадать желание и подозвать кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапкой – желание сбудется, а вот правой – нет.
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На богатство
Интересный способ гадания с забором. Девушка шла к изгороди с раскинутыми руками, а потом смотрела, сколько досок удалось обхватить. По словам историка Юрия Перевозчикова, у каждого прута было свое значение: имя жениха или знак его достатка – амбар, мешок.
Тени
Очень распространено и по сей день гадание со свечами. Кусок бумаги нужно сжать в руке и поджечь. В тени на стене от горящей бумаги можно разглядеть образ.
С петухом
На полу девушки раскладывали крупу, хлеб, золу, уголь, монетки, воду и запускали петуха. Что птица начнет клевать первым, то и ждет. Крупа – к богатству, хлеб – к урожаю, монеты – к деньгам, зола – муж будет курильщик, уголь – вечное девичество, будет пить воду – быть мужу пьяницей.
Дело греховное
Неизвестность будущего соблазняет человека обратиться к гаданиям, которые церковь считает сродни колдовству, а потому отрицает.
«Практики, являющиеся неотъемлемой составляющей чужеродных культов, такие как: колдовство, чародейство, волхвование, магия, в том числе и гадание, являются мерзостью пред Богом и отступлением от веры. Потому уже в Ветхом Завете такие действия запрещены: подтверждение тому можно найти в книгах Исход, Левит, Второзаконие», – рассказал руководитель миссионерского отдела Ижевской епархии, священник Дмитрий Сырчин.
В христианстве на все такие языческие практики наложен строгий запрет: решениями Церковных Соборов, правилами Святых отцов и Номоканоном (основном каноническом сборнике Православной Церкви).
По словам священника, гадающие часто подвергались даже отлучению от церковного общения, на них накладывались епитимии (церковные наказания) для духовного исправления.
В Номоканоне можно прочесть, что те, кто обращались к цыганкам, отлучались на 5 лет, а гадающие на бобах или ячмене – на 6 лет. Причем запрещены были не только те гадания, о которых говорилось выше, но даже и нововведения, вошедшие в практику у христиан – гадания по книгам Священного Писания (Псалтири, Евангелию).
Потому, задаваться вопросом: «А грешно ли гадать в Рождество, на святки?» – неуместно. Любой такой ритуал есть предательство Бога и обращение к дьяволу.
«Гадание является страшным грехом. И даже если человек покаялся, Господь обязательно простит ему этот грех, но! Захочет ли дьявол так просто отпустить свою добычу? Скорее всего, за этот грех человеку придется претерпеть какие-то страдания и болезни», – подытожил Дмитрий Сырчин.
При написании статьи использовались материалы:
1. Статья Галины Глуховой – кандидата филологических наук, доцента кафедры удмуртской литературы и литературы народов России УдГУ.
2. Владыкин В. Е., «Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов».
3. Шангина И., «Русские девушки» – СПб.: Азбука-классика.
4. Шангина И., Некрылова А. «Русские праздники» – СПб.: Азбука, 2015.
5. Некрылова А. Ф. «Русский традиционный календарь»– СПб, 2007.
6. Чекулаева Е. О. «100 великих праздников» – М.: Вече, 2007.