Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В рамках пятидневной образовательной программы участники посетят лекции и мастер-классы, просмотрят хореографические спектакли, поработают в творческих лабораториях. Результатом станет несколько танцевальных номеров, которые будут поставлены «здесь и сейчас» и пополнят репертуар детских коллективов. Мероприятия феста будут проходить в самых ярких креативных пространствах города: в обновленном Культурном центре «Россия», в конгресс-центре четырехзвездочного бизнес-отеля «Глазов», на Культурной базе «Короленко-8».

Стоит отметить, что в Удмуртии периодически проводятся танцевальные фестивали-конкурсы. Однако формат, заявленный в «РАZКРУТКЕ» – с акцентом не на соревновательную, а на образовательную составляющую – организуется впервые. Юные танцоры будут не демонстрировать достижения, а расширять свои навыки, а педагоги – повышать квалификацию. Благодаря полному погружению в теорию и практику современного танца дети и их наставники смогут на 100% прокачать свое мастерство и сделать скачок в профессиональном развитии.

Команда мечты

«РАZКРУТКУ» придумала глазовский хореограф, руководитель детского шоу-коллектива «Аквилон» Елена Девятых. Она мечтала к первому юбилею коллектива – его пятилетие будет отмечаться в этом году – подарить детям возможность участия в серьезном образовательном танцевальном интенсиве.





Фото: медиацентр «Чепца»

Однако в Удмуртии подобных событий не намечалось, а выезд в другой регион – удовольствие весьма затратное и логистически сложное. Тогда Елена подумала – а почему бы не создать событие для детей своими руками «с доставкой на дом». Вместе со своей «командой мечты» – активистами, имеющими колоссальный опыт в реализации социальных проектов – она вдохнула жизнь в свою идею и заставила ее раскрутиться до республиканского масштаба.

В преддверии фестиваля мы хотим рассказать о всех причастных к его организации. Каждый член команды – яркая личность, с огромным потенциалом и своими изюминками. И начнем, конечно, с инициатора и руководителя проекта Елены Девятых.

Балет «Тодес» и стояние на гвоздях

«Когда мы подали заявку, все очень волновались. Я взяла листок бумаги и написала, что будет дальше. А именно, что мне звонит Татьяна – коллега по проекту – и сообщает о победе. Все получилось в точности так, – вспоминает Елена тот момент, когда узнала, что «РАZКРУТКА» получила федеральную поддержку. – Уверена, что для достижения целей надо работать с подсознанием. Это наш внутренний ребенок, который мыслит образами».





Визуализация целей и позитивное мышление для Елены – не пустые слова. Девушка увлекается энергетическими практиками, а недавно попробовала такой способ медитации и закаливания воли, как стояние на гвоздях. Признается – ощущения непередаваемые.

«В эти минуты отключается внутренний диалог, ты находишься «здесь и сейчас», у тебя нет прошлого и будущего, только вот это настоящее мгновение. Примерно то же самое я испытываю, когда танцую: уходят тревоги и заботы, на душу снисходит покой и умиротворение, она летит ввысь и сливается с космосом», – делится эмоциями Елена.

Пожалуй, сложно подобрать более образные и передающие суть этого вида искусства слова. Кроме того, по признанию девушки, танец поддерживает ее на протяжении всей жизни – дает силы и наполняет смыслом. А началось все с детского увлечения – примерно с семи лет Елена вдвоем с подружкой вместо прогулок придумывала танцы в укромном местечке за домом. А вскоре решились записаться в хореографический кружок.

В 13 лет у Елены появилась грандиозная мечта – танцевать в «Тодесе». Тогда шоу-балет был на пике популярности, и мечта казалась несбыточной. Однако ей было суждено воплотиться в жизнь, правда, когда Елена была уже взрослой. Год она танцевала в знаменитом на весь мир коллективе, а потом работала преподавателем в детской школе-студии «Тодеса».

«Это колоссальный опыт. Именно там я поняла, что значит работать в поте лица и отдавать себя искусству по полной», – говорит Елена.

Профессиональную подготовку девушка получила в Санкт-Петербургском Гуманитарном Университете профсоюзов на кафедре хореографического искусства. И это – ее второе высшее образование. Вы будете удивлены, но по первому Елена – экономист.

В этом году, помимо пятилетия «Аквилона», у руководителя «РАZКРУТКИ» еще один юбилей – десять лет, как она переехала жить в Глазов. Сначала работала хореографом в Лицее искусств, а потом перешла в Культурный центр «Россия», где и основала собственный коллектив.





До «РАZКРУТКИ» Елена в основном занималась чистым творчеством. Сейчас пришлось с головой погрузиться и в административную работу. Чтобы наполнить фестиваль содержанием, она провела огромное количество переговоров. Их результатом станет приезд в Глазов семи успешных профессионалов-хореографов.

Среди них – Ольга Горобчук из Омска. Она является арт-директором Международного фестиваля современного танца «Точка», директором коммерчески успешного «Центра современной хореографии», художественным руководителем и балетмейстером-постановщиком Театра танца «нОга» – неоднократного номинанта Национальной премии «Золотая маска».

Помимо работы в лабораториях, Ольга Горобчук привезет спектакль своей труппы для открытого показа. Еще один спектакль продемонстрирует педагог и хореограф с 30-летним стажем из Кирова Андрей Просвирнин. Стоит отметить, что все мероприятия для участников и гостей фестиваля будут бесплатными. Уже сейчас Елена работает над открытием «РАZКРУТКИ», которое обещает стать настоящим шоу.

«Это мой первый проект, и он сразу получил поддержку. Победа придала столько энергии, вдохновения, что сложности не останавливают. Уже решены вопросы с награждением, мерчем, питанием, проживанием, покупкой билетов для экспертов. Уверена, что все будет красиво и стильно», – отвечает Елена на вопрос об источниках сил для организации грандиозного действа.

«Мое хобби – колоть дрова»

Татьяна Русских – та самая коллега, которая и принесла автору «РАZКРУТКИ» радостную весть о победе. Она является заведующей Культурно-спортивным центром «Победа», ранее возглавляла Центр методического и технического обслуживания учреждений культуры (ЦМИТО). А начинала трудовую деятельность в Глазове с должности начальника отдела кадров в библиотеке.

«В душе я кадровик – людей люблю. Верю, что в каждом есть что-то хорошее: ценные навыки, особые способности. Просто нужно уметь подбирать ключ», – делится секретами работы Татьяна.





Она также не коренная глазовчанка – родом из небольшой деревни в Балезинском районе. Там Татьяна отучилась в начальной школе, а вот в среднюю пришлось ездить уже в райцентр – за 12 километров от дома.

«Деревня в 30 домов. Ни клуба, ни кружков. Только начальная школа. После нее училась в Балезино – детей собирали и везли на открытом ЗИЛке. Замерзали жутко, первый урок сидишь – отогреваешься. Потом перевели в Пыбьинскую школу-интернат, где жили с понедельника по пятницу», – вспоминает девушка.

Ее история подтверждает: все, что нас не убивает – делает сильнее. В итоге и школу, и колледж Татьяна окончила с отличием. Потом еще была учеба в УдГУ и практика в администрации Ижевска. При этом Татьяне удалось сохранить любовь к деревенской жизни и связь с землей.

«Я семейный, деревенский человек. Мое хобби – колоть дрова. Дом построили с мужем вдвоем, без чьей-либо помощи. Пока ребенок спит в коляске – я фундамент копаю. Муж говорит, что я самый лучший подсобник. Кому надо бетон замесить в пропорции три к одному – обращайтесь», – смеется Татьяна.

Социальными проектами она начала заниматься, работая в ЦМИТО. Толчком к развитию стал Республиканский молодежный образовательный Форум «Достояние республики». Потом были профессиональные тусовки в Нижнем Новгороде, Смоленске, Калининграде, после которых завертелась работа с городскими сообществами – художниками-любителями, рукодельницами, «настольщиками».

Сейчас на счету Татьяны более десяти проектов-победителей на сумму порядка 9 млн руб. Один из самых успешных – Культурная база «Короленко-8». Усилиями директора ЦМИТО и ее команды на средства гранта был сделан ремонт «безнадежных» помещений, превративший бывшую школу-интернат в новое творческое пространство Глазова.

Дочь Татьяны занимается танцами с трех лет, сейчас – в коллективе «Аквилон». Именно благодаря этому в жизни директора «Победы» появилась «РАZКРУТКА». В команде она выполняет функцию координатора проекта.

«Елена – человек, который всей душой болеет за свою работу. От нее исходит невероятная энергетика, способная сдвинуть горы. Фестиваль, который она придумала, решает реальные проблемы хореографов, коллективов. У меня большой опыт в подобных проектах, поэтому решила помочь воплотить эту идею. Уверена, что мы ее реализуем на пять с плюсом. И я счастлива, что мой ребенок сможет принять участие в таком движе», – рассказывает Татьяна.

Мечта – сняться в фильме

Администратором хореографических коллективов, которые приедут на «РАZКРУТКУ», выступает Инга Ившина. Она уже более 20 лет работает в сфере культуры Глазова и района. Сейчас является заведующей организационно-методической работой в ЦМИТО: проводит семинары для работников культуры, помогает писать проекты.

Работа ответственная, серьезная и «строгая», при этом по жизни Инга – открытый яркий человек, который любит путешествия, выезды на природу и музыкальные фестивали. А главное ее увлечение – это восточные танцы. И оно, как и у руководителя «РАZКРУТКИ», «родом из детства».

«Маленькая шестилетняя Инга мечтала стать балериной. И даже собиралась поступить не в обычную школу, а в балетную, которая была в Перми. Но побоялась жить в интернате, без родителей. Так мечта осталась мечтой. Однако природная тяга к танцам и сейчас находит отражение в жизни», – рассказывает Инга.





После школы она поступила в училище культуры: сначала на хореографическое отделение, но потом перевелась на театральное. Далее был факультет социально-культурной деятельности в Санкт-Петербургском Гуманитарном Университете профсоюзов.

Во время учебы у Инги зародилась еще одна мечта – сняться в фильме. Или хотя бы в клипе. Второе – почти удалось. Вместе с известным поэтом и композитором из Глазовского района Александром Леонтьевым, который неоднократно принимал участие в конкурсе удмуртской песни «Элькуновидение», Инга придумала видеоряд на песню «Ёк-коколёк». Правда, съемки пришлось отложить на неопределенное время.

«Снять не успели, Саша ушел на СВО… Песня эта очень веселая, задорная, житейская – про любовь и дела семейные. В клипе я должна была сыграть роль невесты», – делится девушка.

Проектированием и реализацией идей социальной направленности Инга активно занимается шесть последних лет. Вот и сейчас в роли администратора «РАZКРУТКИ» принимает заявки от коллективов из Глазова, Сарапула, Воткинска, Ижевска, решает вопросы с заселением в гостиницы и другие текущие оргмоменты.

«Фестиваль – это прекрасная возможность реализации талантов детей и педагогов, повышения их мастерства, знакомства с экспертами международного и федерального уровня. И, конечно, море общения и дружба на века», – комментирует Инга предстоящее событие.

Глазовские киноклубы и кибертурнир по танцам

Следующий герой – PR-менеджер проекта Екатерина Хаймина. Именно благодаря ей в группе «РАZКРУТКИ» регулярно появляются новости о фестивале. И она, конечно, тоже лично связана с танцевальным искусством.

«В детстве я долго ходила на танцы в ДЮЦ. На одном этаже с нами занимался кружок лозоплетения и дизайна. И меня туда непреодолимо тянуло. Когда оставался год до диплома об окончании хореографической студии, в один из дней я «случайно» завернула не в ту дверь и там осталась – променяла танцы на рукоделие», – смеется Екатерина.

Но танцевальная линия жизни на этом не прервалась. Не далее как в 345-й день рождения Глазова девушка провела первый в городе кибертурнир по танцам – хореографический аналог караоке.

«Это популярный вид досуга, однако у нас о нем мало кто знает. Было очень весело: Участники вставали перед камерой, повторяли движения симулятора танца, остальные поддерживали, хлопали», – рассказывает глазовчанка.

Если предыдущая героиня Инга Ившина мечтает сняться в кино, то Екатерина – выпустить собственный фильм. Зародилась идея во время работы в КЦ «Россия». Там девушка в роли методиста принимала участие в создании короткометражки «Электричество» глазовского режиссера Вениамина Тронина.

Кроме того, в культурном центре работал клуб «Киноглаз-ов» для людей среднего возраста, где посетители смотрели и обсуждали авторские фильмы. Когда Екатерина перешла на работу в ЦМИТО, ей захотелось организовать нечто подобное и для молодежи. Так в 2015 году появился киноклуб «Тридцать минус», который успешно действует до сих пор. Также девушка создала киноклуб «Киношка» для самых маленьких ценителей прекрасного.

«На встречи мы приглашаем дошкольников, смотрим с ними мультики, знакомимся с кинопрофессиями и композиторами, которые пишут музыку для мультфильмов. Что только ни делаем! В хлопушки хлопаем, в рынду стучим!» – улыбается Екатерина.

А совсем недавно, в конце июня, она провела в Глазове Фестиваль уличного кино. На нем демонстрировались лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров, а зрители голосовали за тот или иной фильм светом фонариков. Сейчас Екатерина работает над проектом для юных дарований, чтобы обучить их киноискусству и дать возможность попробовать себя в роли сценариста, режиссера, оператора и монтажера.

Отец семерых детей и десяти городских проектов

Финансовая отчетность – важнейшая часть проекта. Эту ответственную работу возложили на единственного в команде мужчину – руководителя АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Тайм Клуб» Александра Ушакова. При этом он талантлив не только в цифрах, но и в других, самых неожиданных сферах.





Александр – педагог с 15-летним стажем. Еще учась в школе, он увлекся туризмом, а позже устроился на работу в СЮТур. Здесь он построил два скалодрома, водил детей в походы, в том числе по Крыму.

«У меня было советское воспитание – все тащил из дома, на свои деньги покупал все необходимое для походов. Научился шить снаряжение: рюкзаки, палатки, спальники, тенты – в советское время этого было не достать. С моими рюкзаками ходят до сих пор, хотя прошло уже 25 лет. Потом шил даже пальто и свадебные платья», – вспоминает Александр.

После окончания дошфака глазовского пединститута работал инструктором по плаванию и физкультуре, воспитателем в детском саду. Потом увлекся идеей создания квест-комнат. Глазовчане помнят его страшилку «Mystery» с новогодним антуражем и мрачный «Бункер», погружающий в советскую эпоху.

Пять лет назад Александр открыл некоммерческую организацию и занялся социальным проектированием. И в этом деле он также обрел успех – около трети из более чем 30-ти прошедших через него проектов получили грантовую поддержку. Среди них – креативное пространство «Перспектива», Центр городских сообществ, уже упоминаемая Культурная база «Короленко-8», проектная молодежная смена «Юные созидатели» и, собственно, «РАZКРУТКА».

Также мужчина занимается грантрайтингом – помогает в написании заявок в различные фонды идейным людям, которые хотят улучшать мир вокруг.

«Когда я набрался опыта, моя организация стала превращаться в некий ресурсный центр. Помогаю бюджетникам, представителям других НКО и просто активистам. Миссию вижу в том, чтобы собрать по-хорошему сумасшедших людей, которым интересно жить, что-то делать своими руками и быть полезными, и помочь им двигаться дальше», – делится глазовчанин.

Добавим, что Александр любит заниматься спортом – лыжами и волейболом, имеет золотой значок ГТО и является отцом семерых детей.

«Каждый вздох нашего тела – это танец»

У фестиваля «РАZКРУТКА» есть еще одна миссия – помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И в этом свете невозможно обойти вниманием еще одного человека, хотя он и не является частью команды организаторов.

13-летняя Руслана Касимова занимается в «Аквилоне» с 2020 года. Когда уже стало известно о том, что «РАZКРУТКЕ» быть, у девочки умерла мама, и она попала в детский дом. При этом коллектив не бросила – продолжила ходить на уроки к Елене Девятых. А в свободное время просила воспитателей пустить в танцевальный зал, который заменял ей психолога.

«Я включала музыку, потихоньку разминалась, потом танцевала, пока не успокоюсь. Так я выплескивала эмоции, то, что накипело – все это переходило в движение, и становилось легче. Если не могла рассказать кому-то, поговорить с психологом – шла в зал», – делится девочка.





В «Аквилоне» Руслана – самая старшая. Именно она сыграла главную роль в хореографическом спектакле «Малефисента. Истинная любовь», который принес коллективу громкие победы, среди которых – первое место на Международном конкурсе-фестивале «На олимпе». Сама юная солистка за номер «Малефисента потеряла крылья» была отмечена дипломом лауреата III степени.

«Девочка красивая, фактурная. Растяжка от природы очень хорошая. На сцене чувствует себя органично – раскрывается даже лучше, чем на репетициях. Это природный дар артиста – обычно сцена сковывает детей», – комментирует Елена.

Свою профессиональную жизнь Руслана планирует связать с танцами – поступить в университет Санкт-Петербурга на специальность «Хореографическое искусство».

«Танец – это движение. Вообще даже каждый вздох нашего тела – это уже танец. Если у меня забрать танцы, я и дышать не смогу. Танцы дают мне желание радоваться, улыбаться, жить. Это мое маленькое счастье», – делится Руслана.

Добавим, что воплотить «РАZКРУТКУ» было бы сложно без помощи неравнодушных жителей Удмуртии. Команда фестиваля выражает огромную благодарность за финансовую поддержку депутату Государственного Совета УР Андрею Волкову, генеральному директору АО «ЧМЗ» Сергею Чинейкину, генеральному директору гостиницы «Глазов» Веронике Шаталовой.

Фото предоставлены организаторами