Строительство одного из самых масштабных спортивных объектов Удмуртии велось с 2018 года при поддержке благотворительного фонда «САФМАР», нефтяной компании «Нефтиса» и акционерного общества «Белкамнефть» имени А. А. Волкова.

Новая арена – это 6500 кв. м. спорта. Многофункциональный корпус включает в себя хоккейную площадку олимпийского стандарта с трибунами на 450 мест, универсальный игровой зал на 100 зрительских мест, спортзалы.

Церемонию открытия «Ледового дворца» посетили глава Удмуртии Александр Бречалов, генеральный директор АО «НК «Нефтиса» Андрей Зарубин, генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова Дмитрий Арсибеков, министр спорта Удмуртии Александр Варшавский, глава Можги Михаил Трофимов, члены правительства Удмуртской республики, а также звезды мирового хоккея Владимир Мышкин, Сергей Шепелев, Сергей Бабинов и можгинские спортсмены.





История спорткомплекса началась 3 года назад с обычного сообщения в соцсетях. К главе Удмуртии обратился тренер детской можгинской хоккейной команды «Луч». Он рассказал, что в городе нет площадок для тренировок, юным хоккеистам негде развиваться профессионально, потому приходится ездить в Вавож, а иногда и вовсе выезжать в другой регион. «Мы начали искать возможности, и, хорошо, что у нас есть партнеры с большой буквы, которые переживают, как и мы. Я благодарю за помощь Благотворительный Фонд «САФМАР» и лично Михаила Сафарбековича Гуцериева, нефтяные компании «Нефтиса» и «Белкамнефть» за то, что они пошли нам навстречу. Это амбициозный проект, мы его все вместе прожили», – рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Напомним, в 2017 году между правительством Удмуртии и благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Гуцериева было подписано соглашение на 2018-2020 годы о развитии детского-юношеского хоккея. В рамках соглашения в нескольких районах республики появились крытые спортивные комплексы и хоккейные коробки, спортивный инвентарь, а ребята получили новую экипировку для занятий. Благодаря этому еще больше жителей Удмуртии стали увлекаться спортом.





Отдельным проектом стал хоккейный турнир Кубок Калашникова, который собрал 1,5 тыс. ребят, для которых хоккей – не просто слово. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас ведутся переговоры о продолжении сотрудничества и развитию детского спорта.

Отметим, именно 22 декабря 1946 года в СССР прошел первый чемпионат по хоккею. Символично, что 74 года спустя первый удар шайбы, скорость лезвий коньков, первый накал эмоций и хоккейную борьбу испытала ледовая арена Можги.

Теперь современный ледовый дворец даст возможность растить таланты и тренировать новых олимпийских чемпионов. На базе уникального спортивного комплекса смогут заниматься более 500 ребят из Можги и соседних районов республики. В ближайшее время там начнут развивать секцию фигурного катания для детей и взрослых. В детскую школу хоккея в первый год наберут 50 воспитанников. Рукопашным боем, боксом, греко-римской борьбой и самбо смогут начать заниматься профессионально 100 ребят. В школе гимнастики будут тренировать 200 юных спортсменок, а в секции баскетбола – около 80 мальчиков и девочек. Отметим, что уже в декабре на новой арене состоится этап всероссийских соревнований «Золотая шайба».

«На первом месте стояло качество, мы исходили из того, что нужно Можге, чтобы это был не только лед, но и зал для баскетбола, зал единоборств, гимнастики, чтобы это был центр притяжения для всего города и района», – рассказал генеральный директор АО «НК «Нефтиса» Андрей Зарубин.





В «Ледовом дворце» созданы комфортные условия не только для самих спортсменов, их тренеров, но и для зрителей, в том числе маломобильных: оборудованы пандусы, поручни, созданы специальные зрительские места на арене, оборудован лифт. Плюсом ко всему, спорткомплекс помог и в кадровом вопросе, сегодня там работают уже 50 жителей Можги.

На строительство ледовой арены было потрачено более 350 млн. рублей. «Мы поддерживаем три соревнования: турнир Калашникова, «Золотую шайбу» и следж-турнир, но главный результат соглашения о развитии детско-юношеского хоккея, это, конечно, арена «Можга». Это полноценная хоккейная площадка и три спортивных многофункциональных зала, лед просто отличный, здесь созданы все условия для занятий хоккеем», – рассказал генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова Дмитрий Арсибеков.

В завершение красочного шоу генеральный директор АО НК «Нефтиса» Андрей Зарубин передал капитану детской хоккейной команды Можги «Луч» символический ключ от новой арены. После на новой площадке стартовал «Матч Открытия». На лед вышли детская хоккейная команда и «Команда звезд», в состав которой вошли заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы, члены органов власти России и Удмуртии. Борьба спортсменов завершилась вничью – 6:6.





Закончилось мероприятие отборочными соревнованиями по хоккею в рамках 27-х Республиканских зимних сельских спортивных игр, которые в 2021 году пройдут в Вавоже.