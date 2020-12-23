В Удмуртии завершился дорожный сезон 2020 года. Результатом стала реализация шести программ, а это более 400 километров новенького асфальта. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал об итогах дорожных работ и планах на грядущий сезон.

«В этот год мы вошли с амбициозными задачами – весь план 2020 года, плюс большие «долги» 2019 года по реконструкции региональных дорог и Опорному плану дорожной деятельности. Общий объем ремонтов и реконструкций – более 400 км. Это вы всё уже прекрасно знаете. В начале апреля работы уже стартовали, и большая половина объектов была исполнена уже спустя 7 месяцев – в октябре», — сказал во вступительном слове Семёнов.





Новые километры

На сегодняшний день все дорожные работы завершены. Успешно выполнены планы по шести дорожным программам:

· нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (133,66 км);

· Комплексное развитие сельских территорий (25,24 км);

· Развитие транспортной системы России (4,5 км) и Удмуртии (20,3 км);

· Опорный план дорожной деятельности (131,5 км);

· ремонты в районах республики (80,6 км).

Общая сумма вложенных средств превысила 4,8 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом России Владимиром Путиным.

БКАД охватил 88 объектов в Ижевске, Можге, Сарапуле, Воткинске, Камбарке, а также участки региональных и межмуниципальных трасс. Общая протяжённость обновлённого полотна составила 138,66 км.





фото: пресс-службы главы и правительства Удмуртии

До конца года на 31-м километре трассы Ижевск-Сарапул, в районе поворота на Бураново, появится пункт весогабаритного контроля для защиты дороги от большегрузов, чья масса превышает нормативы. Это позволит увеличить срок жизни нового асфальта.

Приезд «Львят»

2020 год стал знаменательным для ижевского электротранспорта. Город в рамках БКАДа оказался в числе победителей конкурса по обновлению подвижного состава. Это позволило МУП «ИжГЭТ» впервые с 2003 года вывести на линию новые трамваи «Львёнок» в количестве 16 штук.





Каждый из них имеет 40 сидячих мест. Максимальная вместимость — до 161 пассажира. Трамваи оснащены системой видеонаблюдения из 11 камер, USB-разъёмами для зарядки устройств и информационными табло. Вагоны полностью низкопольные, без ступеней на входе.

В 2021 году власти Ижевска в рамках нацпроекта планируют закупить 19 новых троллейбусов «Адмирал 6281».

Отметим, что 60% от стоимости трамваев выделят из федеральной казны, остальные 40% погасит республиканский бюджет.

Безопасность на дорогах

Основной целью БКАДа является повышение уровня безопасности на дорогах. Этого планируется достичь за счет увеличения доли качественных дорог, оснащения трасс техническими устройствами. В итоге это приведёт к сокращению количества аварийных участков и снижению числа ДТП.

К 2024 году, когда нацпроект завершится, в республике доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна составлять 50% (сейчас 48,5%), в агломерациях этот показатель должен достигнуть 85% (сейчас 63%).

В 2020 году на четырёх участках дорог появилось наружное освещение: два участка дороги Завьялово-Каменное, Ижевск-Ува у Старого Постола и на пересечении Якшур-Бодьинского тракта с ижевской объездной.

Были установлены пять светофоров, четыре из которых в Ижевске и ещё один на пересечении трассы Ижевск–Якшур-Бодья с объездной удмуртской столицы. Также в рамках БКАД смонтировано 15 камер фото- и видеофиксации, две из которых в Ижевске.



фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Результатом проделанной работы стало снижение аварийности на дорогах Удмуртии. Так, общее количество ДТП за 11 месяцев 2020 года составило 1 737 (1 879 - в 2019 году), 144 человека погибло (156 – в 2019 году), число аварий с пострадавшими – 2 214 (2 419 – в 2019 году).

С самого начала реализации национального проекта БКАД правительство региона, власти городов и дорожники вели совместную работу с общественными организациями в плане мониторинга качества ремонта дорог.

«В самом начале общественники воспринимались нами как не профессионалы, как люди, которые «за всё хорошее, против всего плохого». Однако после того, как активисты прошли обучение в части дорожных работ, ситуация в корне поменялась. Замечания общественников стали конкретными, профессиональными. Теперь они могут читать все сметные документы и чётко понимают, как должны быть выполнены те или иные работы», — отметил Ярослав Семёнов.

По его словам, ни одна проверка не проходит без участия представителей общественных организаций. Работа идёт слаженная, с пониманием общей цели: повышение качества дорог.

Планы на будущее

В то время, когда в Удмуртии завершался дорожный сезон, уже полным ходом шла подготовка к следующему. Сейчас идут конкурсы по определению подрядчиков на объекты 2021 года. По БКАДу торги уже подошли к концу, остальные программы найдут своих исполнителей до конца января 2021 года.

В Ижевске подрядчиком на ремонт дорог в рамках нацпроекта определено АО «Удмуртавтодор», муниципальный контракт с которым будет подписан в ближайшее время. Фронт работ для дорожников в столице Удмуртии будет обширный: 9 участков автодорог вместе с тротуарами – 6,7 км и 8,1 км соответственно. Стоимость обновления полотна составит 200 млн рублей.





фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Всего в регионе в 2021 году по нацпроекту БКАД планируется отремонтировать 55,17 км автомобильных дорог, оснастить наружным освещением 5 участков трасс, установить 25 камер фото-видеофиксации, а также внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС).

«Основной принцип ИТС – организация автоматической системы управления дорожного движения, а также планирования развития транспортной инфраструктуры города. Система будет определять аварийные участки, что позволит оперативно реагировать, и автоматически устанавливать «зелёную волну» для автомобилей для профилактики пробок», – рассказал Ярослав Семёнов.