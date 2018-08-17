Студенчество – это переходный период, когда человек выходит из-под родительского крыла и отправляется навстречу новой жизни. Беззаботный студент наслаждается свободой до тех пор, пока взрослые проблемы не сваливаются ему как снег на голову. Чаще всего такой трудностью становится нехватка денег, не зря же появилось выражение «бедный студент». На одну стипендию, в 2 тыс. рублей, не проживешь, поэтому финансовый вопрос каждый решает по-своему, кто-то начинает экономить, а кто-то ищет работу.

Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Диана Ворончихина решила узнать, какие вакансии сегодня предлагает ижевский рынок труда студентам.

История одного студента

Мотивация к тому, чтобы начать работать параллельно с учебой в университете или колледже, у всех разная: кому-то не хватает денег, кто-то копит на летнюю поездку, а кто-то хочет получить опыт. Мы поинтересовались у выпускников и студентов вузов, как и где они зарабатывали деньги во время учебы.

Марина, выпускница УдГУ

Подрабатывать начала, когда училась на втором курсе университета. Хотелось заработать на поездку на море, к тому же свободного времени после учебы у меня было достаточно. На тот момент я не думала о том, что мне нужно набираться опыта в будущей профессии. Самым важным было, чтобы работа не мешала учебе.

Я устроилась в ресторан быстрого питания, где был гибкий график. Работала буквально по 20 часов в неделю и получала около 8 тыс. рублей. После этого какое-то время трудилась в колл-центре одного из провайдеров города. Умудрялась работать на полную ставку, зарплата была около 17 тыс. рублей. Потом перевелась на 0,75 ставки, потому что жить в таком ритме было тяжело.

В целом совмещать работу с учебой мне было достаточно просто, я даже пары не прогуливала. Здесь весь вопрос в пресловутом тайм-менеджменте, но без него, правда, никуда. Конечно, времени на залипание на котиков уже не оставалось. Всегда было понимание того, что это лишь подработка, забить на учебу из-за нее никогда не хотелось.

Поработать в студенческие годы однозначно стоит всем, потому что любой опыт идет только на пользу.

Наталья, студентка УдГУ

Родители всегда говорили, что «работа не волк» и в студенческие годы надо наслаждаться жизнью, поэтому, когда я училась на бакалавриате, то не беспокоилась о работе. Я жила на стипендию, и родители помогали как могли.

Перед поступлением в магистратуру я решила, что пора уже самой зарабатывать, но не знала куда податься. Даже не могла определиться - хочу ли я работать по профессии, журналистом, или нет.

Я попробовала поработать на бирже копирайтеров, но через две недели сбежала оттуда, потому что это оказалось безумно скучно. Потом подруга позвала меня в смм-агентство, в котором работала сама. Рабочий день с 8:00 до 17:00 меня устраивал, потому что пары в университете у меня были в основном вечером, к тому же начальник пообещал, что будет отпускать меня пораньше. Первое время все было неплохо, но потом руководитель начал диктовать новые правила, которые мне совсем не нравились. И меньше чем через полгода я уволилась.

Решила, что надо все-таки идти в журналистику. Опять же через знакомую узнала о том, что в одном из городских новостных порталов есть вакансия корреспондента, и устроилась туда на работу. Первое время было очень тяжело, работа требовала полной самоотдачи и на учебу просто уже не хватало ни времени, ни сил. И тут уже пришлось решать, что сегодня для меня в приоритете, работа или учеба. Я выбрала работу и «подзабила» на учебу. Конечно, я старалась закрывать долги, сдавать экзамены и зачеты, но на последнем курсе один зачет мне поддался. Пришлось взять академический отпуск. На следующий год зачет я всё-таки сдала, теперь осталось написать диссертацию и защитить ее.

Студентам рекомендую начать работать со второго или третьего курса, лучше по профессии. Это поможет вам понять, действительно ли вы ходите этим заниматься, и после окончания университета хорошую работу найти будет гораздо проще.

Евгения, выпускница ИГМА

Работать начала из-за того, что в семье растут два моих младших брата, к тому же в студенческие годы хочется и в кино сходить, и в кафе. У родителей просить деньги не стала, решила пойти зарабатывать.

На втором курсе я устроилась официантом, потом была помощником-секретарем в частном кабинете психиатра. Затем отучилась на мастера по шугарингу (шугаринг – способ эпиляции с помощь сахарной пасты – прим.ред.). Спустя год поехала учиться в Питер на преподавателя по шугарингу. И ещё через год съездила в Сочи на учебу по косметологии, проходила постоянные повышения квалификации.

Шугарингом начала заниматься, потому что нужно было придумать что-то такое, что бы не мешало учебе в ИГМА, и я сама могла бы регулировать график работы и ни от кого не зависеть. Сначала я принимала клиентов в небольшой комнатке, которую снимала и, соответственно, жила в ней. Потом мы с мужем, тогда мы еще только встречались, начали жить вместе, снимали квартиру, и я выделила отдельную комнату под процедуры. Дальше решила, что надо выходить на новый уровень – арендовала кабинет в парикмахерской, потом переехала в студию красоты, но она закрылась. После таких скитаний я решила, что пора осесть на одном месте, набрать команду и открыть свою студию.

Совмещать работу с учебой в академии было достаточно сложно. Очень много сил и времени уходило сначала на поиск офиса, потом на оформление студии, дальше нужно было заниматься продвижением в соцсетях. Также надо было успевать принимать клиентов и не отставать по учебе. Но все не зря, в этом году я получила диплом, стала сертифицированным врачом и у меня есть студия эстетической красоты.





Преподаватели: за или против?

Несмотря на то, что студенты, устраиваясь на работу, преследуют благородные цели, не все относятся к этому положительно. Как оказалось, преподаватели против того, чтобы совмещать учебу и работу. И это вполне объяснимо, потому что именно они страдают, когда должники толпами стоят у их кабинетов, чтобы сдать экзамен или получить зачет.

По словам доктора исторических наук, профессора УдГУ Вадима Долгова, одновременно хорошо учиться и качественно работать невозможно: «Понимаю, что иногда это необходимо. Но, тем не менее, факт: одновременно хорошо учиться и хорошо работать – невозможно». Он отмечает, что на его практике были студенты, которые могли совмещать два дела сразу, но это исключения, а неудачные примеры являются правилом.

«Студенты-бакалавры должны только учиться. Магистры могут испытывать свои знания и умения в практической работе», - добавил Вадим Долгов.

Однако порой необходимость заставляет совмещать одно с другим, и тогда преподаватели должны поддерживать и идти навстречу своим ученикам.

«Преподаватели университета должны быть лояльны к студентам, ибо все мы – члены одного университетского сообщества. Но лояльность – это не потакание лени и невежеству», - добавил профессор УдГУ.

Солидарен с удмуртским коллегой и профессор Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Петров, который также считает, что в идеале студенты должны только учиться.

Куда берут студентов

«Где искать работу?» – это первый вопрос, которым задаются студенты, решившие начать зарабатывать. Сегодня незаменим инструментом в этом деле является Интернет, где есть огромное количество ресурсов, занимающихся подбором персонала. Как рассказала информагентству «Сусанин» директор Казанского филиала HeadHanter Альбина Султанова, чаще всего ижевские студенты ищут работу в:

- продажах;

- консультировании;

- масс-медиа;

- профобласти «административный персонал».

Такой выбор связан прежде всего с тем, что в 80% вакансий, размещенных в перечисленных сферах, не требуется опыта работы. «К тому же здесь нередко предлагается работа по сменному графику и с частичной занятостью. Эти критерии являются привлекательными для студентов», - отмечает Альбина Султанова.

Что касается зарплаты, то, по данным hh.ru, в 37% молодых специалистов претендуют на зарплату от 10 до 20 тыс. рублей, что соответствует предложению рынка. Почти в 80% случаях работодатели готовы платить студентам оклад свыше 10 тыс. рублей.

«На самый высокий доход студенты могут рассчитывать, начав карьеру в продажах, где зарплаты для новичков могут достигать 75 тыс. рублей. Но встречаются и исключения. К примеру, в начале августа была открыта вакансия водителя такси. Подходящему кандидату работодатель готов платить от 80 тыс. рублей на руки. Вакансии для кандидатов без опыта работы чаще всего появляются в сферах: ИТ, розничная торговля, финансы», - пояснила директор Казанского филиала HeadHunter.





Также студенты всегда могут обратиться в Службу занятости. С начала 2018 года так сделали всего 12 ижевских студентов, и 11 из них уже трудоустроены. Однако в центре отмечают, что эта статистика не отражает реальной картины, потому что для получения актуальной информации не обязательно официально вставать на учет. Вакансии можно посмотреть в киосках, которые расположены в холлах отделов службы занятости. Также информацию о работе можно получить на интерактивном портале Государственной службы занятости населения Удмуртской Республики или в Общественной базе вакансий «Работа в России».

По данным центра занятости населения, в Ижевске среди студентов наиболее востребованными являются работа сторожа (вахтера) в детских садах, продавца-консультанта, продавца непродовольственных товаров и менеджера сотовой связи. Заработная плата в таких вакансиях, как правило, минимальная, в среднем 12 837 рублей. Но студенты соглашаются и на это, потому что им нужна работа с гибким графиком.

В настоящее время в базе данных свободных мест Центра занятости населения Ижевска указана возможность приема студентов:

- медицинская сестра палатная (постовая) – заработок от 13 до 16 тыс. рублей;

- официант – от 12 838 рублей;

- юрисконсульт – от 12 838 рублей;

- программист – от 25 тыс. рублей;

- конструктор – от 18 тыс. рублей;

- продавец непродовольственных товаров, помощник – от 12 840 рублей;

- педагог-организатор – от 12 838 рублей.

К сожалению, не все работодатели готовы брать студентов, но есть и те, кто идет навстречу молодым ребятам. Так, например, будущих специалистов часто берут работать в сферу рекламы. Как рассказала директор ижевского рекламного агентства «Размер» Азиза Курбанова, чаще всего это вакансии промоутера, консультанта, аудитора. Те, у кого есть автомобили, могут работать супервайзерами.

«Промоутеры раздают листовки, работают на акциях: дегустациях, сэмплингах, консультанты работают также в магазинах и консультируют по продукту. Супервайзер контролирует промоутеров, ведет отчетность, ну и развозит материалы. График работы разный, есть и 7 дней в неделю, но обычно работа с четверга по воскресенье по 4-6 часов в день», - отметила директор рекламного агентства.

По словам Азизы Курбановой, единственный минус в работе со студентами заключается в непостоянстве. Часто бывает такое, что они не могут выйти на работу из-за изменений в расписании и разбросанности пар.

«Независимо от того, студенты это или нет, есть люди ответственные и безответственные – это главный фактор в любой работе», - резюмировала бизнес-вумен.

Работать или не работать во время учебы в университете - каждый решает для себя сам. Но как показал опрос, который мы провели в соцсети ВКонтакте, большинство наших читателей подрабатывали в студенческие годы. 84 человека из 137 опрошенных работали в разных местах, 31 человек – по профессии, 16 – не работали, а 6 – не работали и сейчас сожалеют об этом.



