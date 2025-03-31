Ижевск. Удмуртия. Комплексный ремонт участка улицы Удмуртской от Ленина до Кирова стартует в начале июня. Ижевчанам представили концепцию благоустройства улицы Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что в 2025 году на объекте отремонтируют все инженерные коммуникации. Строительно-монтажные работы поделили на три части, которые будут сопровождаться кратковременным закрытием проезда транспорта. Преимущественно ограничения будут вводить в выходные дни.

Архитектурная студия «OrchestraDesign» («ОркестраДизайн») по итогам проектных семинаров и опросов жителей разработала концепцию благоустройства пешеходной части. Архитекторы задумали создать комфортное и экологичное пространство, с единым визуальным стилем, удобной инфраструктурой и востребованными сервисами.

«Многие горожане отмечали, что используют улицу Удмуртскую не только как транспортную магистраль, но и для прогулок. А потому хотели бы видеть её чистой, красивой, современной. Есть такой запрос от жителей, и над ним мы работали», — заявила архитектор, менеджер проектов студии «OrchestraDesign» Виктория Молокина.

Вдоль улицы получилось предусмотреть 520 парковочных мест, провести велосипедные маршруты протяжённостью 3,5 км и пешеходные маршруты на 4,5 км. Также на объекте появятся пандусы, приподнятые пешеходные переходы, остановочные комплексы и коммерческие павильоны.

Помимо этого, разработчики предлагают создать пять микропарков с различными сервисами и тематическим наполнением, например, сервисом ремонта велосипедов или мобильной библиотекой. Такие зеленые зоны могут появиться на пересечении улицы Удмуртской с улицами Кирова, Базисной, Лихвинцева, Университетской и Советской.

Также дизайнеры предлагают оборудовать места для отдыха в карманных парках детскими игровыми элементами, спортобъектами, торговыми автоматами, малыми архитектурными формами, кнопками вызова экстренных служб, уличными часами, общественными туалетами и другим.

Предусмотрен и визуальный облик улицы — все инфраструктурные объекты в системе навигации, разметке, облике остановочных комплексов будут в единой цветовой гамме с узнаваемыми символами.

Данная концепция разрабатывалась на основе предложений горожан. В течение двух недель её покажут жителям Ижевска, чтобы они смогли обсудить проект и высказать своё мнение. После этого в городе запустят конкурсные процедуры на определение подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию.

Проект благоустройства планируется полностью подготовить к концу 2025 года. Реализовывать его будут уже в 2026 году.