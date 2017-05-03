Ижевск. Удмуртия. Члены совета саморегулируемой организации (СРО) «Строитель» из Удмуртии заявили о попытке рейдерского захвата организации. 27 апреля участники организации приехали к зданию строительного техникума в Ижевске, где должно было пройти общее собрание СРО, однако внутрь попасть не смогли. Мероприятие решили провести на открытом воздухе, однако через несколько минут оно превратилось в стихийный митинг, на котором представители правления «Строителя» и руководитель «Союза строителей Удмуртии» обвинили друг друга в попытке получить контроль над средствами профессионального объединения.Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Григорий Глухов оказался в центре скандала и выслушал мнения сторон конфликта.

Битва за актив

Саморегулируемую организацию «Строитель» зарегистрировали в Удмуртии в декабре 2009 года. На сегодняшний день в нее входят порядка 350 организаций отрасли, зарегистрированных на территории республики.

СРО объединяют предприятия той или иной отрасли. В задачи такого объединения входят регулярные проверки работы его участников. Кроме того, такая организация может применять меры дисциплинарной ответственности к членам профессионального объединения. В случае со строителями к задачам добавляется сбор и хранение средств компенсационного фонда, которые идут для возмещения ущерба или обеспечения договорных обязательств членов СРО. Например, если дом, построенный компанией-членом такого объединения признают аварийным, а сам исполнитель не сможет возместить ущерб, то его выплатят из общего «котла». У удмуртского «Строителя» этот фонд составляет 280 млн рублей.Члены «Строителя» платят членские взносы, которые идут на содержание офиса организации и выплату зарплат ее сотрудникам. Часть денег саморегулируемая организация перечисляет «Союзу строителей Удмуртии».Высшим руководящим органом СРО «Строитель» считается общее собрание его членов. На нем выбирают совет организации, состоящий из 9 человек, а те, в свою очередь, нанимают директора и персонал. Полномочия последнего состава совета удмуртского объединения строителей закончились 26 марта этого года. После этого в СРО начались проблемы. По словам заместителя председателя совета «Строителя» Рима Ахметова, чьи полномочия так же истекли в марте этого года, сейчас в офисе СРО отключено электричество и не работает электронная почта. При этом, до 1 июля 2017 года саморегулируемая организация должна войти в реестр Минстроя России. Если этого не произойдет, то все участники СРО «Строитель» потеряют допуск и не смогут строить.

Конфликт на обочине

В четверг, 27 апреля, на площадке у входа в здание строительного техникума в Ижевске собрались несколько десятков человек, которые приехали по приглашению бывшего руководства совета СРО на общее собрание участников объединения. Мероприятие должно было пройти в учебном заведении, однако строителей дальше порога не пустили.Представитель одной из строительных организаций, пожелавший остаться неназванным, рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин», что незадолго до собрания члены СРО «Строитель» получили несколько писем. В одних нынешний директор организации Анатолий Климов писал, что двухлетние полномочия совета саморегулируемой организации истекли 26 марта и собрание будет нелегитимным, в других экс-председатель совета и его зам сообщали, что на общая встреча как раз и нужна для того, чтобы выбрать новое руководство «Строителя», иначе под вопросом будет собственно дальнейшее существование организации.В итоге часть членов СРО «Строитель» все же приехала на собрание, однако проводить его пришлось на улице.«Ровно в 12 часов (27 апреля – прим. ред.) нам позвонили и сказали, что министр образования (Удмуртии – прим. ред.) запретил под страхом увольнения директору этого училища (разрешать проведение собрания – прим. ред.) и плюс здесь вот присутствует замминистра, который приехал проверить», - рассказал бывший заместитель председателя совета СРО «Строитель» Рим Ахметов.Ахметов также пояснил, что, по мнению руководства совета саморегулируемой организации, действовавшего до 26 марта, одним из тех, кто не пустил строителей на собрание в техникум оказался и нынешний директор «Строителя» Анатолий Климов.По словам Рима Ахметова, незадолго до апрельских событий члены совета предъявляли Климову претензии за использование конторского автомобиля не по назначению, а также за желание устроить в организацию сына. В ответ управленец написал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором была учтена компенсация в размере трех окладов, но после разорвал его «в одностороннем порядке».Ахметов рассказал, что правовая коллизия, когда полномочия прошлого состава совета СРО закончились, а новый состав выбран не был, произошла из-за того, что раньше управленцы «Строителя» предупреждали членов совета о необходимости общего собрания заранее, а в этом году директор Анатолий Климов о приближении даты не сообщил.

Кворума не найдется

Рим Ахметов считает основной причиной конфликта вокруг СРО «Строитель» то, что организация сократила размер добровольных выплат некоммерческой организации «Союз строителей Удмуртии», в состав правления которой входит директор саморегулируемой организации, с 1,2 млн до 750 тыс. рублей в год. Такое решение члены «Строителя» приняли в прошлом году.«Когда наступил кризис, у наших членов начались проблемы с деньгами, мы предложили этот взнос уменьшить в два раза. Потому что людям нечем было взнос платить. После этого начались всякие разные в нашу сторону поползновения. Но, тем не менее, в прошлом году мы заплатили им где-то порядка 700 тыс. рублей взносов и плюс 200 тысяч давали, чтобы они за коммунальные услуги свои заплатили и на организацию всяких разных мероприятий, соревнований и так далее, выделяли еще сумму. В общей сложности 1,050 млн рублей мы им денег заплатили», - рассказал Ахметов, пояснив, что основной задачей срыва общего собрания могло стать желание представителей Минстроя и Союза строителей Удмуртии ввести в состав членов совета СРО «Строитель» «своих людей».Экс-председатель саморегулируемой организации Андрей Маркин высказался еще жестче, назвав происходящее «рейдерским захватом».«Я считаю, что это попытка, скажем так, рейдерского захвата СРО, причем в первую очередь даже не СРО, а средств СРО, потому что кому-то не дает покоя сегодня то, что есть те суммы, которые можно использовать совсем в другом направлении», - сказал Андрей Маркин, занимавший до 26 марта пост председателя совета СРО «Строитель».В свою очередь руководитель «Союза строителей Удмуртии» Александр Ходырев, присутствовавший на собрании, но не зарегистрировавшийся на нем, обвинил в желании получить контроль над СРО «Строитель» самих членов совета этой организации.«Всю эту бучу затеяли два человека - это Маркин (Андрей Маркин – до 26 марта 2017 года председатель совета СРО «Строитель» - прим. ред.) и Ахметов (Рим Ахметов до 26 марта 2017 года зампредседателя совета СРО «Строитель» - прим. ред.), мы это не скрываем, больше никто. Мы пытались договорится 25 числа, вчера собирались, значит, у министра, пытались договорится, давайте перенесем, нет, мы значит, соберем организацию, вас никого не будет в этом совете, это наша вотчина и мы там будем командовать. Вот нам было заявлено», - сказал Ходырев.Он также высказался по поводу материальной помощи со стороны «Строителя» «Союзу строителей Удмуртии».«Мне говорят тут, мы много платим, я вам скажу – прежний директор получал ну 47, около 50 тысяч в месяц, я получаю, ну, министр в прошлом, 25 тысяч в месяц. Моя зарплата, больше ничего нет. То есть, работаем за идею <…> ну стыдно мне на такую зарплату идти», - пояснил Ходырев.Высказался по поводу происходящего и директор СРО «Строитель» Анатолий Климов. По его словам, нанять сына в организацию он хотел потому что тот «готовый специалист по реестру специалистов, потому что обучать не надо было». Кроме того, он заявил, что председатель совета СРО Андрей Маркин «наехал» на него.«Перед советом 13 числа пришел Андрей Леонидович (Маркин – прим. ред.) и наехал на меня. Там было 23 кандидата (в списках на избрание в совет СРО «Строитель» - прим. ред.), члена совета, он говорит - вы затеяли <…> со мной войну. Я вот сижу красный, ошпаренный, я говорю – какую войну? Почему так много кандидатов? Говорю - с вашего разрешения 5 числа разослали прислали заявки, мы не можем их отклонить, но я не буду дальше говорить, что такое, он заявил, вот здесь председателем буду я и изберу тот совет, который мне нужен. Вот вы осмыслите это. Я дальше ничего не будут говорить», - сказал Климов.

Дубль два

Участники сорвавшегося общего собрания членов СРО «Строитель» договорились о подготовке нового мероприятия, на котором будут избраны члены и новый председатель совета организации. Те, в свою очередь, должны будут выбрать нового руководителя «Строителя» и решить вопрос легитимности вступления в саморегулируемую организацию компаний, подавших заявки после 26 марта, когда закончились полномочия правления СРО.Кроме того, представители строительного бизнеса республики потребовали предоставить им полную информацию о кандидатах, фамилии которых внесут в список для голосования.