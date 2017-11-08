Для тех, кому наскучили обычные автомобили.

Любите приключения? Не боитесь «запачкаться»? Вам нравится попадать почти в безвыходное положение и искать из него выход? А о машинке на батарейках, как у сына, только большой, когда-нибудь мечтали? Информационное агентство «Сусанин» подготовило краткий экскурс в мир «нестандартных» машин.

Электромобиль или машинка на батарейке

Тот же автомобиль, только на электродвигателе. Стоимость агрегата зависит от ёмкости батареи: чем она больше, тем выше цена. Рассмотрим на примере распространенного в России «Nissan Leaf». Праворульный электромобиль 2011-2012 года выпуска с объемом батареи в 24 кВт стоит от 400 до 600 тыс. рублей. Цена леворульного 2014 года выпуска – от 1 млн рублей. Цена машины с мощностью в 30 кВт с правым рулём начинается от 900 тыс. рублей.

Где купить?

Приобрести электромобиль можно на рынках Америки, Европы, Японии. В интернете множество сайтов, на которых реализуются такие авто. На сайте Drom.ru можно найти компании, которые занимаются продажей электромобилей (например, Cravto Carwin).

Экологически чистый автомобиль в России пользуется небольшим спросом и продается с трудом.

Характеристика «Nissan Leaf»

Максимальная скорость, которую может развить электрокар, – 160 км. в час. Разгон до «сотки» примерно за 9,7 секунд. В сравнении, «Лада Веста» 1,6 л. на «автомате» разгоняется до «сотни» за 14,1 с. Время разгона «Kia Rio» до 100 км/ч с двигателем 1,6л. и автоматической коробкой составляет 11,2 с. То есть при сравнимой мощности (в ниссане всего 109л.с.) Leaf демонстрирует превосходство в динамике, ведь в отличие от бензиновых собратьев, электрический двигатель способен выдавать полную мощность даже на самых низких оборотах.

Остальные характеристики ничем не отличаются от обычных авто:

– клиренс 160 мм.

– 5 мест.

– Возможен обогрев всех сидений, в зависимости от комплектации.

– Коробка передач – обычный вариатор.

Запасного колеса нет, но есть баллон с жидкой резиной. В некоторых комплектациях – солнечная батарея в спойлере 5-й двери.





фото: vk.com/club29132693



Приехал – поставь на зарядку

Заряжается машина от обычной розетки в 220 В. Ток зарядки равен 16 амперам, что соответствует 3,3 кВт. Для сравнения, обычная СВЧ-печь потребляет около 2 кВт/ч, правда

Среднее время зарядки с нуля - 7 часов летом и 8 часов зимой.

Если вы активный пользователь печи и кондиционера, то вам следует всегда заранее продумывать свой маршрут, потому что на обогрев и охлаждение тратится довольно много заряда. Летом в этом плане проще - кондиционер съедает примерно 3-4 км пробега.

На сколько вам хватит зарядки? Как и с обычным авто на бензине – всё зависит от манеры езды. Можно за 40 км использовать весь заряд, а можно проехать более 100 км. Для примера, летом машина с зарядом 30кВт проезжает около 200 км.

Не густо

Если вы решите купить «друга на батарейке», то знайте, заправок в Удмуртии для такого авто практически нет.

Узнать, есть ли поблизости заправки и их количество, поможет сайт PlugShare. В строке поиска вводите свой регион, например, Udmurtia и смотрите, где вам можно «накормить» железного коня. В республике количество заправок можно пересчитать по пальцам. Для сравнения, если вы введёте USA или Japan, то увидите, что там заправок в разы больше.

Владельцы электрокаров не унывают – заряжаются и в частных домах, и на предприятиях.







Квадроцикл или игрушка для взрослых

Создан дарить нестандартные ощущения. Цена полноприводного утилитарника (то есть мотовездехода) колеблется в районе 70 - 1200 тыс. рублей. Стоимость зависит от бренда, мощности, комплектации. Самыми популярными и «модными» на сегодняшний день являются канадский бренд BRP, Yamaha, Polaris, Arctic Cat.

Квадроцикл – это мощная игрушка. Утилитарный, зубастый квадр может развивать скорость до 100-150 км в час, а до «сотки» разогнаться за 4-5 секунд. Следует помнить, что мотовездеход не создан для гонок, поэтому скорость – не самый главный его показатель. Его стихия – езда в гору, по неровной местности и грязи, но никак не по ровному асфальту.

Стоит учитывать, что 1 км квадроциклетного пробега равен 20-25 км автомобильного. То есть 10 тыс. км для квадроцикла это 200 тыс. км пробега для обычной машины.

Если вы не можете или не хотите покупать квадроцикл, то всегда можно воспользоваться прокатом. Примерная цена – 2-3 тыс. рублей в час.

Для любителей сложностей

Грязь и непроходимая местность – это то, что Россия могла бы экспортировать, может поэтому в стране так много любителей внедорожников. Достаточно вспомнить, какой ажиотаж вызывают чемпионаты и соревнования Rainforest Challenge Russia, ралли «Дакар».

Самыми известными внедорожниками на сегодня остаются: «УАЗ», «Нива», Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser и другие.

У ценителей внедорожников извечным остаётся вопрос: что лучше, «Нива» или «УАЗ»? По мнению экспертов, эти машины созданы для совершенно разных целей. «Нива» более манёвренный и ловкий автомобиль, отчасти от того, что легче продукции ульяновского завода. Она отлично подойдёт для выезда на рыбалку, природу, где есть опасность «застрять». «УАЗ» же – это полноценный внедорожник, с более крепкой рамной конструкцией. Он тяжелее и подходит для более жесткого бездорожья.

«Джиперы» отмечают, что один из самых главных элементов «любителя грязи» - это, конечно, шины. Каждый водитель знает о шинах МТ (Mud-Terrain), которые созданы специально для бездорожья, и для обычного асфальта не подойдут. Протектор MT имеет отличное сцепление с грязью.

А дальше процесс бесконечен. Каждый дорабатывает внедорожник в меру своих возможностей: лифт подвески, лебедка, блокировка дифференциалов… Сказать, во сколько обойдётся такой «зверь» - нельзя. Поддержанный «УАЗ» может обойтись примерно в 200 тыс.рублей. Если же покупать, например, новый «УАЗ Hunter», цена которого начинается от 600 тыс.рублей, плюс учитывать все «навороты», то сумма может приблизиться к 1 млн рублей, рассказывают автолюбители.





фото: vk.com/uaz_klass

Я сам

Если всё, о чём говорилось раньше – не ваше, и вы больше предпочитаете комфорт и спокойствие, то пусть машина поработает за вас. Полностью заменить человека у авто пока не получается, и производители предлагают опции, которые лишь помогут сделать машину более самостоятельной.

Например, на автомобилях «Land Rover» можно установить внешнее управление, а точнее – скачать приложение. Такая опция позволяет проверять техническое состояние автомобиля и неполадки. Приложение показывает наличие технических жидкостей, масел, антифриза и других компонентов. Программа расскажет владельцу, куда авто ездило и по какому маршруту.

Наиболее приближенной к «беспилотному» управлению остаётся опция полностью автоматической парковки. Машина сама рассчитывает препятствия по своему периметру и занимает место стоянки без участия человека. Например, на автомобили «Land Rover» стоимость такой функции составляет от 150 до 250 тыс. рублей.

Производители «BMW» также предлагают опцию управления, но только с ключа: дистанционная парковка, движение вперёд-назад. Полноценно ехать сама она не будет, максимальное расстояние движения машины без человека около 8 метров, то есть 1,5 корпуса самого авто. Особенно популярна такая функция на «BMW» 7 серии. Не умеете парковаться – «welcome». Стоимость опции обойдётся вам примерно в 50-70 тыс. рублей.