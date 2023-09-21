В селе Русская Лоза, расположенном в Игринском районе Удмуртии, решили снести старинное здание — единственную сохранившуюся дореволюционную постройку, в которой до последнего времени располагалась местная библиотека. Об этом сообщила «Сусанину» библиотекарь Светлана Терехова.«Три года назад я приехала в Русскую Лозу, в июле 2022 года устроилась работать в местную библиотеку. Ознакомившись со зданием, решила узнать его историю. Провела несколько месяцев в архивах Ижевска, написала запрос в Сарапул. Выяснилось, что проект здания подписали в 1903 году, а построили его в 1906 году. Старожилы самого села говорили, что раньше это была церковно-приходская школа, где учились родители, бабушки и дедушки нынешних селян», — отметила собеседница.Она поведала, что вместе с начальником территориального отдела «Лозинский» (раньше эта должность называлась глава села или председатель сельсовета —) Верой Коробейниковой решили включить его в реестр объектов культурного наследия. Местные жители с радостью и трепетом встретили это предложение.





Фото: Данил Ральников

«Это единственное здание прежней Русской Лозы. Сейчас газифицируют район, есть надежда, что люди будут возвращаться. Я подала заявку в Агентство по госохране ОКН Удмуртии, но тут меня вызвали к начальству в Игру. Не помню, чтобы за свою жизнь испытывала такой прессинг. Меня убеждали, что я обязана забрать своё заявление, иначе «ни гвоздя» без разрешения там уже не забьёшь. Я уточнила, сколько гвоздей за последние годы они забили; вопрос остался без ответа…», — сказала Светлана Терехова.

Она призналась, что вынуждена была так разговаривать, потому что в здании по сей день печное отопление, хотя давно нет должности истопника. С 2018 года село перешло на централизованное водоснабжение, но к зданию труба лишь подведена к внешней стене. Крыша местами подтекает.

«Это же базовые вещи, чтобы проводить мероприятия и привлекать посетителей. На что я получила ответ, что бюджета на ремонт нет, нужно зарабатывать. Я уточнила, как сельская библиотека может зарабатывать. Также ответа не получила», — подчеркнула библиотекарь.

В начале апреля 2023 года районная администрация и культурные селяне договорились — библиотекарь заявление из госоргана забирает, а власти постепенно начинают необходимый ремонт здания — сделают электропроводку, проведут воду, к зиме починят крышу.

«Не было цели навредничать. Если администрация района готова вкладываться и понемножку что-то делать, то почему бы и нет? Заявление я отозвала. С председателем сельсовета стали составлять смету, стали работать. И вдруг 6 сентября узнаю, что есть постановление за подписью главы района Александра Чиркова о консервации библиотеки с 11 сентября. Уточнила у главы села; она была удивлена, что подобное решение было принято без её уведомления», — сказала Светлана Терехова.

7 сентября ей вручили копию акта визуального осмотра от 4 апреля и предложение перевестись в библиотеку соседней Лозы.

«Мне предложили обслуживать Русскую Лозу, которая в 3,5 км от нового места работы через лес и железную дорогу. Когда я спросила, как это будет физически выглядеть, куда денутся книги и фонды, мне ответили: "Вы же получаете зарплату, вас никто не увольняет, а по отчётам всё решаемо"», — подчеркнула собеседница.

Копия акта есть в распоряжении «Сусанина». Он составлен замглавы Игринского района по строительству, директором Игринской ЦБС, начальником хозяйственно-эксплуатационного отдела МКУ ИМЦ «Лига» и главным специалистом-экспертом отдела строительства и архитектуры районного Управления по строительству, архитектуре и ЖКХ. Выводы и рекомендации акта по итогам визуального осмотра гласят: «Здание не соответствует действующим строительным, противопожарным и санитарным нормам. Основные несущие конструкции утратили первоначальную прочность и статически надежное положение. Состояние здания можно оценить как предаварийное. Из-за большого износа конструкций ремонт нецелесообразен. Рекомендовано провести работы по демонтажу здания».





Фото: Нина Степанюк

«Сусанин» обратился за комментарием к заслуженному архитектору Удмуртии, архитектору-реставратору Нине Степанюк, которая накануне «выселения» библиотеки посетила Русскую Лозу и с коллегами осмотрела здание.

«Администрация района визуально не имеет права давать таких заключений. Их дают профессионалы с соответствующим допуском. Мы осмотрели здание, в нём один промокший угол там, где до недавнего времени был ФАП, утрачена водосточная система. Нужно ремонтировать крышу, и всё будет работать. Катастрофы никакой нет, это вполне посильный ремонт. Стропильная система хорошая. В подвале — балки, на которых стоит фундамент, на них местами есть плесень из-за того, что продухи были закупорены. Но плесень легко удалить, а толщина самих балок — 40 см, в то время как сегодня подобные балки кладут в 20 см. Они там ещё лет 200 простоят. Массив дерева не утрачен. Здание не повело, ничего серьёзного с ним не случилось, ремонт вполне посилен», — заверила эксперт.

Нина Степанюк также сообщила, что в сохранении здания также заинтересована Глазовская епархия, раз это раньше была церковно-приходская школа. В случае передачи объекта Церкви здесь намерены сохранить библиотеку, а само село может войти в приход церкви села Чутырь.

Светлана Терехова также отметила, что в селе прописано 100 человек, большинство из них пенсионеры.

«Это значит, что во все выходные дни и в каникулы приезжает много детей и внуков. Всё лето у меня крутились дети, работала площадка. Библиотека в Русской Лозе — единственный социальный объект, и это не просто красивые слова. Там люди проводят все праздники, совещания, сельские сходы, литературные гостиные. Сейчас люди чуть не плачут, говорят «кончилось село!». Для них это окончание жизни села, как живого организма», — рассказала библиотекарь.

Исторический контекст

Отметим, что на сегодняшний день точной даты появления Русской Лозы не имеется. Наиболее раннее упоминание относится к 1859-1873 годам. В материалах по статистике Вятской губернии 1892 года указано, что первые переселенцы приехали из деревень Чипановской и Дванаковой Гольянской волости; в селе имелась церковно-приходская школа, которая была открыта 22 ноября 1878 года.

Существующее здание церковно-приходской школы построено в 1906 году. Его появление было обусловлено повышением статуса населённого пункта с починка до села по причине строительства и освящения Иоанно-Предтеченской церкви в 1899 году, как следствие дальнейшего образования самостоятельного прихода и необходимостью увеличения мест в старой школе. Школа находилась в этих стенах вплоть до 1972 года. В 1967 году в одну из комнат в здании переехала сельская библиотека, в 1972 году было выстроено новое здание школы на станции Лоза, после чего школа выехала из старинного здания, а в 1977 году в освободившуюся часть здания перевели медпункт. В 1979 году сюда переезжает сельский клуб, просуществовавший в стенах до 2000 года.





Фото: Данил Ральников

На основании архивных документов известно, что проект здания был разработан в 1901 году землемером Губернского земства Поповым по заказу Сарапульского Земского начальника. По данным архивных документов, как сообщал председатель строительного комитета священник В. Ананин, в Акте приёма вновь выстроенного здания, составленного 30 марта 1906 года, подрядчиком при строительстве выступил Злобин. В процессе эксплуатации на объекте неоднократно проводились текущие ремонты: были переложены печи, выполнен локальный ремонт пола, частично заменили стёкла и оконные рамы, разобрали объём пристроя с северной стороны, устроили вновь крыльцо, заменили стойки и перила крыльца на главном входе.

Как отметила Нина Степанюк, здание несёт социально-историческую ценность. Объект изначально планировался, как школа и нёс свою социально-значимую функцию до 1970-х годов. У старожилов это здание связано с обучением и просвещением, через эту школу прошло три поколения жителей села Русская Лоза (первый выпуск состоялся в 1906 году, а в последние годы школа была начальной). На протяжении всего существования здание не теряло своего функционального назначения, служа делу просвещения и культурного развития села почти 120 лет.

«Архитектурная ценность постройки заключается в том, что на сегодняшний день это единственное сохранившееся историческое здание в историческом центре села, относящееся к началу прошлого века, сохранившее в том числе статус социально-значимого объекта — культурно-просветительского центра для села», — отмечает эксперт.

Согласно существующим архивным документам, жители села Русская Лоза трепетно относились к вопросам просвещения: школа в селе открывается за 20 лет до постройки церкви — в 1878 году и к концу века в ней училось 40 детей, а согласно Ведомости от 1901 года в селе грамотных 130 человек. Этот факт наиболее интересен ещё и в контексте того, что согласно общероссийской статистике того времени грамотных среди населения 21%, а в Русской Лозе в то время проживает менее трёхсот человек.





Фото: Данил Ральников

Здание бывшей церковно-приходской школы является одним из немногих в Удмуртии дошедших до нашего времени аналогичных памятников культурно-образовательных объектов сельской архитектуры России. Кроме того, рассматриваемый объект деревянного зодчества характеризует различные исторические аспекты социально-экономического существования территорий бывшего Сарапульского уезда Вятской губернии, в числе которых развитие сети местных образовательных учреждений и очагов просвещения.

Нина Степанюк подчеркнула, что здание бывшей школы устроено в исторически сложившейся среде с рекреационной зоной и выходом к реке Лозе. Архитектура школы обогащает облик села, в сочетании с историческим наполнением обладает значительным туристическим потенциалом.

Непривлекательный контекст

Новое заявление о признании здания объектом культурного наследия подали 19 сентября. Его зарегистрировали и приняли в работу в Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии. Важно, как минимум, чтобы до принятия госорганом решения здание не «успели снести». Ведь в последнее время Удмуртия всё чаще напоминает о себе в сфере культуры именно темами утраты исторических архитектурных объектов.

Напомним, в начале мая в селе Дебёсы сложилась похожая ситуация. Одно из старинных зданий поспешили снести, хотя официально суд рассматривал в это время вопрос о признании недействительным решение госоргана об отказе назначить локацию достопримечательным местом. Глава района сообщил, что об иске не знал. Здание бывшей библиотеки снесли, несмотря даже на наличие рядом таблички республиканского проекта туристических достопримечательностей «ДаУР!», поддержанного главой Удмуртии Александром Бречаловым. Тема оказалась настолько острой, что ей уделила внимание известная журналистка Ксения Собчак.

Кроме того, в сентябре стало известно, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о проверке информации о сносе двух исторических зданий в центре Ижевска. Генерал юстиции поручил руководителю СУ СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву сообщить обо всех проверочных мероприятиях.

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P. S. К моменту публикации данной статьи после огласки вопроса о сносе здания в соцсетях администрация Игринского района сообщила: «Информируем, что заключение акта обследования носит рекомендательный характер. Тем не менее мы не можем рисковать ни сотрудниками библиотеки, ни посетителями, поэтому деятельность учреждения временно приостановлена. Доводим до сведения, что здание библиотеки сносится не будет! В настоящее время администрация Игринского района рассматривает варианты проведения ремонта здания, после чего будет составлена проектно-сметная документация и поиск источника финансирования. Администрация района уверяет, что мы заинтересованы в сохранении данного объекта на территории Игринского района».





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