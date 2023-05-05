Два исторических здания решили снести в Дебёсах

Дебёсы. Удмуртия. В селе Дебёсы Удмуртской Республики начали разбирать исторические здания. Об этом сообщили в пятницу, 5 мая, в реготделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

По словам историка-краеведа Павла Роготнева, это два самых старинных здания в селе, числятся они по адресам: улица Андронова, 11 и улица Советская, 94. Располагаются они по обе стороны перекрёстка — начале Большого (Великого) Сибирского тракта. Именно здесь сходились две ветки государевой дороги — из Москвы и из Санкт-Петербурга. Из Дебёс в Сибирь уже шёл единый тракт, являвшийся до строительства сети железных дорог основным путём для торговцев, путешественников, почты и арестантов, идущих этапами на каторгу.

Это историческое значение для истории всей бывшей Российской Империи перекрёстка в райцентре Удмуртии отмечает и установленная в Дебёсах табличка проекта «ДаУР!» — республиканской карты туристических достопримечательностей.

Как рассказал «Сусанину» архитектор Данил Ральников, сейчас оба здания расселили. Раньше в одном из них была районная библиотека, в другом — детская библиотека и администрация муниципального образования «Тольенское». Перекрёсток у этих двух старинных построек и является, по словам собеседника, истинным местом слияния двух веток Сибирского тракта. Сейчас в Дебёсах есть тематический музей, но он находится в стороне от примечательного места.

Юрист Вероника Фёдорова напомнила хронологию судьбы зданий. 21 апреля 2022 года в Агентство по госохране ОКН Удмуртии инициативная группа подала заявление о включении достопримечательного места «Исторический центр села Дебëсы» в Единый государственный реестр ОКН народов России. Экспертно-консультативный совет при госоргане выдал заключение о необходимости включения этого объекта в реестр.

14 февраля 2023 года Агентство издало приказ «Об отказе во включении в Перечень выявленных ОКН объекта "Достопримечательное место: Исторический центр села Дебëсы"». 15 марта 2023 года административный иск о признании недействующим нормативный правовой акт Агентства принят к производству Верховным Судом Удмуртии. Судебное заседание назначено на 11 мая 2023 года. В ходатайстве об ускорении рассмотрения дела отказано.

«За этот период до рассмотрения административного иска судом администрация Дебëсского района в апреле провела торги, в результате которых выявлен победитель», — резюмировала юрист.

Как пояснил «Сусанину» председатель общественного совета при Агентстве по госохране ОКН Удмуртии Юрий Перевозчиков, решение экспертно-консультативного совета при госоргане носит рекомендательный характер. Агентство вправе не включать здание в реестр, даже если эксперты за это включение. Собеседник считает, что у местных сторонников сноса зданий превалирует обывательское представление: «Мы, дескать, без этого наследия прожили, и нашим детям, даже если они останутся здесь жить, оно тоже без надобности. О будущем Дебёс как исторического места силы или центра туристической привлекательности никто не задумывается».

Одним из членов экспертно-консультативного совета является доктор исторических наук, профессор Вадим Долгов. На заседании он проголосовал против включения зданий в реестр ОКН. Как он рассказал «Сусанину», по его мнению, охранный статус сам по себе не означает, что здание будет сохранено.

«Это означает только, что при его эксплуатации должны соблюдаться ограничения на изменение его внешнего вида и конструкции. При этом ничто не мешает зданию разрушаться самостоятельно. Деньги на восстановление не выделяются. Иногда государственный статус — это тяжкий груз, который не помогает, а мешает сохранить здание», — сказал профессор Долгов.

Он подчеркнул, что для того, «чтобы дом был живым, в нём должны жить и работать люди».

«Это даёт зданию шанс. Именно этого — перспективы использования — не хватало проекту инициативной группы. Поэтому я голосовал против. В противном случае в центре Дебёс могла появиться неприкосновенная заброшка», — пояснил свою позицию Вадим Долгов.