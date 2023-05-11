Ксения Собчак уделила внимание сносу старинных зданий села Дебёсы

Дебёсы. Удмуртия. Российская журналистка Ксения Собчак посвятила пост в своём ТГ-канале «Кровавая барыня» истории сноса старинных домов в селе Дебёсы.

Напомним, 5 мая в райцентре начали сносить постройку, хотя на 11 мая было назначено судебное заседание по иску о признании недействующим решение Агентства по государственной охране ОКН Удмуртии о нежелании наделять место слияния двух веток Сибирского тракта статусом достопримечательного места.

Как пишет Ксения Собчак со ссылкой на «Осторожно Media», глава администрации Дебёсского района Андрей Иванов сообщил, что о судебном иске муниципалитет не знал.

В апреле 2023 года участок был продан местному предпринимателю, который решил снести дом. О том, что будет находиться вместо здания, — ему неизвестно. При этом ранее проходили общественные слушания, и желание снести постройку было почти единогласным, особенно среди молодёжи. Позднее Андрей Иванов поделился проектом нового здания, которое появится на месте снесённого деревянного купеческого дома.

«Жители недовольны этим решением и считают, что вместо купеческого дома будет построен очередной торговый центр», — отметила Ксения Анатольевна.

Также она поделилась мнением, историка-краеведа Павла Роготнева, который сообщил «Осторожно Media», что во время слушаний администрация согнала людей, которые специально голосовали за снос — в том числе бюджетники.

«Снос здания проведён с абсолютным цинизмом. Уничтожен памятник истории и культуры — одно из старинных и знаковых зданий села. Вопрос о включении его в список памятников культурного наследия поднимался неоднократно в течение более, чем 20 лет местными депутатами, но поскольку у нас отсутствует преемственность власти, прежние инициативы теряются после новых выборов», — цитирует издание слова краеведа.

Активисты подавали заявление с заключением экспертов о необходимости включить центр села в реестр охраняемого культурного наследия. Местный охранный орган отказал в этом, сославшись на то, что экспертизы носят лишь рекомендательный характер. После этого архитекторы подали иск в суд, чтобы оспорить решение — заседание было назначено на 11 мая, но 7 мая дом уже снесли. Такая же судьба может ждать и историческое здание (улица Андронова, 11) напротив.

Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, ведомством начата доследственная проверка в связи с распространённой в соцмедиа информацией о сносе исторического здания в селе Дебёсы. В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учётом полученных данных им будет дана оценка по статье 293 УК России «Халатность».

Также напомним, ранее без внимания Ксении Собчак не осталась судьба ещё одного памятника архитектуры — «Генеральского дома» в Ижевске.