Музыканты группы «Кино» — легендарный гитарист Юрий Каспарян, барабанщик Олег Шунцов, сменивший в группе Густава Гурьянова, и сын Виктора Цоя продюсер Александр Цой — приедут в Ижевск с проектом «Симфоническое «Кино».

На сцену ДК «Аксион» вместе с Юрием Каспаряном выйдут 45 музыкантов симфонического оркестра. Новое звучание любимым песням придадут уникальные оркестровки композитора Игоря Вдовина. Отметим, композитор известен своим успешным сотрудничеством с известными рок-исполнителями современности — Земфирой, группой «Аукцыон» и другими. Руководить оркестром будет дирижер Антон Шабуров. За ударными — один из лучших барабанщиков Санкт-Петербурга Олег Шунцов, ответственный за бас-гитару — Виктор Савич.

Виктора Цоя нет с нами уже больше 30 лет, но его песни по-прежнему любят. Легендарные хиты, ставшие настоящим гимном для советской молодежи, увлеченно слушают и сегодня.

Александр Цой — сын лидера группы «Кино», продолжил дело отца вместе с гитаристом и одним из основателей популярной группы Юрием Каспаряном. Их идеей стал симфорок — песни Виктора Цоя, исполненные под музыку симфонического оркестра. 8 июня они представят свою уникальную программу в Ижевске.

Проект «Симфоническое «Кино» получил свое воплощение еще в 2010 году и сразу стал популярен. И неслучайно: фронтмен программы, гитарист Юрий Каспарян, как никто другой, знает, как передать дух тех лет, когда группа «Кино» была на пике популярности. Его гитарное соло не оставит равнодушным, партии музыканта — визитная карточка песен легендарного советского коллектива.

До мурашек

Зрители смогут оценить задумку сына рок-музыканта — выступление артистов будет сопровождать тематический мультимедийный видеоряд, который разработал сам Александр Цой. Во время концерта он будет находиться за пультом в зале.

Я ухожу…

Уникальная программа включила в себя лучшие песни Виктора Цоя.

В репертуаре концерта собраны самые известные хиты, слова которых знают и помнят многие. Это композиции альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», а также безымянного, названного в народе «Черного альбома», знаменитого песнями «Кукушка», «Кончится Лето». Это восьмой, последний студийный альбом рок-группы. Виктор Цой и Юрий Каспарян успели записать его в демоверсии в том самом 1990 году, когда лидер группы погиб в автомобильной катастрофе.

Ранний репертуар тоже прозвучит на сцене в Ижевске: «Электричка», одна из первых песен Виктора Цоя «Дальше действовать будет мы» и многие другие.

Концерт состоится 8 июня в ДК «Аксион», начало в 19:00. Продолжительность программы 1 час 40 мин. Возрастное ограничение 6+.

Приобрести билеты и узнать подробности предстоящего концерта можно на официальном сайте организаторов или в кассах ДК «Аксион». Стоимость билетов от 1500 до 4000 рублей.