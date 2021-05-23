Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

Группа крови: в Ижевск приедут музыканты группы «Кино»

12:00, 23 мая, 2021
Группа крови: в Ижевск приедут музыканты группы «Кино»
12:00, 23 мая, 2021
137
0
#Ижевск\n#реклама\n#музыка\n#кино\n#Удмуртия\n#Виктор Цой
0

Необычный концерт состоится 8 июня в ДК «Аксион». 

Музыканты группы «Кино» — легендарный гитарист Юрий Каспарян, барабанщик Олег Шунцов, сменивший в группе Густава Гурьянова, и сын Виктора Цоя продюсер Александр Цой — приедут в Ижевск с проектом «Симфоническое «Кино».

На сцену ДК «Аксион» вместе с Юрием Каспаряном выйдут 45 музыкантов симфонического оркестра. Новое звучание любимым песням придадут уникальные оркестровки композитора Игоря Вдовина. Отметим, композитор известен своим успешным сотрудничеством с известными рок-исполнителями современности — Земфирой, группой «Аукцыон» и другими. Руководить оркестром будет дирижер Антон Шабуров. За ударными — один из лучших барабанщиков Санкт-Петербурга Олег Шунцов, ответственный за бас-гитару — Виктор Савич.

Виктора Цоя нет с нами уже больше 30 лет, но его песни по-прежнему любят. Легендарные хиты, ставшие настоящим гимном для советской молодежи, увлеченно слушают и сегодня. 

Александр Цой — сын лидера группы «Кино», продолжил дело отца вместе с гитаристом и одним из основателей популярной группы Юрием Каспаряном. Их идеей стал симфорок — песни Виктора Цоя, исполненные под музыку симфонического оркестра. 8 июня они представят свою уникальную программу в Ижевске.

Аватар.jpg

Проект «Симфоническое «Кино» получил свое воплощение еще в 2010 году и сразу стал популярен. И неслучайно: фронтмен программы, гитарист Юрий Каспарян, как никто другой, знает, как передать дух тех лет, когда группа «Кино» была на пике популярности. Его гитарное соло не оставит равнодушным, партии музыканта — визитная карточка песен легендарного советского коллектива.

До мурашек

Зрители смогут оценить задумку сына рок-музыканта — выступление артистов будет сопровождать тематический мультимедийный видеоряд, который разработал сам Александр Цой. Во время концерта он будет находиться за пультом в зале. 

Я ухожу…

Уникальная программа включила в себя лучшие песни Виктора Цоя.

В репертуаре концерта собраны самые известные хиты, слова которых знают и помнят многие. Это композиции альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», а также безымянного, названного в народе «Черного альбома», знаменитого песнями «Кукушка», «Кончится Лето». Это восьмой, последний студийный альбом рок-группы. Виктор Цой и Юрий Каспарян успели записать его в демоверсии в том самом 1990 году, когда лидер группы погиб в автомобильной катастрофе.

Ранний репертуар тоже прозвучит на сцене в Ижевске: «Электричка», одна из первых песен Виктора Цоя «Дальше действовать будет мы» и многие другие.

Концерт состоится 8 июня в ДК «Аксион», начало в 19:00. Продолжительность программы 1 час 40 мин. Возрастное ограничение 6+. 

Приобрести билеты и узнать подробности предстоящего концерта можно на официальном сайте организаторов или в кассах ДК «Аксион». Стоимость билетов от 1500 до 4000 рублей. 

12:00, 23 мая, 2021
137
0
#Ижевск\n#реклама\n#музыка\n#кино\n#Удмуртия\n#Виктор Цой

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Узнаете ли вы русского классика по цитате из произведения?

17:33, 30 апреля, 2021

Правдивы ли ваши знания о мире, который нас окружает?

17:26, 29 апреля, 2021

Знаете ли вы основы выживания?

15:09, 23 апреля, 2021

Что вы знаете об освоении космоса

11:09, 12 апреля, 2021

Знаете ли вы топонимы Ижевска?

18:40, 09 апреля, 2021

Сможете ли вы угадать блюдо по фото и описанию?

17:40, 02 апреля, 2021

Диснеевская принцесса твоей мечты

18:16, 01 апреля, 2021

Cможете ли вы узнать советский мультфильм по строчке песни?

18:12, 19 февраля, 2021

Знаете ли вы историю развития сотового телефона?

17:44, 05 февраля, 2021

Знаете ли вы удмуртский язык?

17:02, 27 ноября, 2020

Что вы знаете про Михаила Калашникова?

17:27, 10 ноября, 2020

Лёгкий тест про музыку 90-х

09:30, 25 сентября, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лесной пожар в Удмуртии уничтожил баню и постройку на пасеке у деревни Поварёнки

18:42, 17 мая, 2021
3500

Действуя по указке мошенников, жительница Ижевска отдала 5 млн рублей своих сбережений и набрала кредитов

3143
14:45, 17 мая, 2021

В Глазове в тестовом режиме после ремонта запустят детскую поликлинику

3042
09:40, 20 мая, 2021

Детский сад №50 Ижевска признали лучшим дошкольным учреждением России

2954
12:10, 17 мая, 2021

В Ижевске ищут родственников красноармейца, пропавшего без вести в 1944 году

2835
15:20, 18 мая, 2021

В Екатеринбурге злоумышленник с ножом убил троих прохожих

12:13, 17 мая, 2021
1677

Жителям Ижевска для счастья нужно 152 тысячи рублей в месяц

1594
16:40, 16 мая, 2021

Голикова намерена открыть новые направления использования маткапитала

1549
11:09, 17 мая, 2021

Специалист раскрыл популярные способы обмана покупателей в супермаркетах

1517
16:12, 18 мая, 2021

Путин подписал пакет документов об ответственном обращении с животными

1501
11:35, 18 мая, 2021

Украинский министр возмутился помощью, оказанной Россией его соотечественникам в Непале

17:08, 18 мая, 2021
2284

Принц Гарри расскажет в сериале о своей матери принцессе Диане

1940
13:01, 18 мая, 2021

В Роттердаме стартовал конкурс «Евровидение-2021»

1457
13:59, 17 мая, 2021

Арка Дарвина развалилась на Галапагосских островах

1446
12:11, 18 мая, 2021

Корону «Мисс Вселенной» вручили мексиканке

1303
10:09, 17 мая, 2021

Лонгриды

Ижевск, спалённый пожаром

13:20, 18 мая, 2021
1923

Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком?

14:59, 13 мая, 2021
2250

Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков

10:48, 13 мая, 2021
2205

Первый удмуртский крематорий

13:49, 30 апреля, 2021
4350

Молоко как норма жизни

16:30, 20 апреля, 2021
4016

Альтернативный Ижевск

16:49, 19 апреля, 2021
4424

Долгая дорога в космос

17:18, 12 апреля, 2021
4965

Об Ижевске в книгах

11:16, 09 апреля, 2021
5206

Фестиваль Чайковского. Возвращение

08:57, 02 апреля, 2021
5506

Социальные предприниматели

18:29, 18 марта, 2021
7471

В Ижевске открыли первый пункт покупки вторсырья

16:30, 03 марта, 2021
9522

Гид по выбору молока

16:11, 26 февраля, 2021
8908

Статьи

Группа крови: в Ижевск приедут музыканты группы «Кино»

12:00
137

Вернуться в докризисное состояние: кто помогает субъектам МСП Удмуртии

14:13, 12 мая, 2021
1234

Как технологии помогают малому бизнесу экономить ресурсы

10:58, 28 апреля, 2021
3085

Знаковый апрель: новоселы жилого комплекса «Знак» под Ижевском начали получать ключи от квартир

13:34, 23 апреля, 2021
3051

Меньше времени на счета – больше времени для близких

18:48, 22 апреля, 2021
3001

Нефть для людей

14:35, 13 апреля, 2021
4063

Дети. Родители. Интернет

12:22, 31 марта, 2021
5711

Где в Ижевске можно быстро привести свое тело и лицо в идеальную форму

10:00, 31 марта, 2021
5095

Да будет свет! «Новые люди» исследуют темные уголки Ижевска

13:50, 23 марта, 2021
5762

Индекс RSBI: деловая активность бизнеса вышла в зону роста

17:01, 22 марта, 2021
5565

«Красная зона» Удмуртии: журналистам изнутри показали работу ковид-центра

16:58, 22 марта, 2021
6543

Новые идеи для «Новых людей»

09:30, 22 марта, 2021
5742

Итоги года подвели в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии

13:55, 05 марта, 2021
7123

Быть в курсе всех семейных событий

14:32, 26 февраля, 2021
7736

13 февраля в ледовой арене «Можга» состоялся хоккейный турнир среди детских команд на призы АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова

10:48, 17 февраля, 2021
9518

ПСБ снижает ставки по ипотеке

15:02, 16 февраля, 2021
8464

Звонарь, трюкач и юрист: звезды «ТикТока» в Удмуртии

15:15, 02 февраля, 2021
10881

Приключенческие маршруты: что нового появится вблизи Тимирязевского леса

17:43, 28 января, 2021
11223

«Начало» Энвиля Касимова. В авангарде современного искусства

18:10, 26 января, 2021
12445

Храм и ледяная купель. Как пройдет праздник Крещения Господня в Удмуртии в 2021 году

17:05, 15 января, 2021
12059