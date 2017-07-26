Проект «Говорящие сердцем» придумали четыре ижевских студента. Он может стать творческой площадкой для ижевских детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Всё началось с учебного задания, - говорит один из авторов проекта - Валентина Идельбаева. - Мы: Роман Зворыгин, Стас Сергеев, я и Марат Насыров - помимо своих вузов – два года назад начали обучаться в Малой академии управления.

Одним из предметов было социальное проектирование. Вместе мы долго выбирали тему: думали об экологии, других вариантах. Но один из наших преподавателей, с которым мы много общались, слабослышащий человек, предложил нам встретиться со своим отцом - председателем УРО «Всероссийское общество глухих». От Валерия Михайловича Крылова мы и узнали, сколько проблем у людей этой категории. Так возникла идея - предложить им театральное творчество. Сначала мы хотели делать проект для молодёжи 18-35 лет. Но потом решили начать с детей: у них и восприятие другое, и нам самим легче с ними работать.

- Как быстро нашли площадку для реализации своей идеи?

- Мы обратились к директору школы-интернат № 15 Наилу Рафикович Сираеву.

Если бы он не дал нам «зелёный свет», ничего бы, мне кажется, и не было. Теперь школа стала площадкой проекта, а администрация - его партнёром.

Мы начали учить жестовый язык, чтобы общаться с детьми и понимать их. И очень быстро нашли хореографа: нам с Алёной Бочеевой очень повезло - она темой увлечена, тоже занимается изучением жестового языка и переводом. Дети с ней подружились.

- Скольких детей сегодня объединяет проект?

- Сейчас у нас разновозрастная творческая группа из 30 детей - от 10 до 18 лет (в интернате учатся с 1 по 12 класс).

Первая постановка (буквально на 3 минуты) прошла в мае прошлого года - дети поняли, чем мы хотим заниматься, и влились в это занятие. В каникулы мы выиграли грант в 200 тысяч на форуме «Территория смыслов на Клязьме». Он, конечно, усилил мотивацию, мы могли начать делать то, на что прежде не было средств: купили 90 метров ткани (костюмов требуется много и разнообразных) и швейные машинки. Теперь вся школа-интернат вовлечена в проект: нам шьют костюмы, радуются за артистов, помогают по мелочам.

В сентябре 2016 года сложилась труппа. Режиссёр Лейла Бахтиярова, прекрасный специалист, владеющий сурдопереводом, начала работать над новогодней постановкой, задействовав 22 слабослышащих и глухих ученика. Кстати, к нам присоединился и обычный подросток – для этого Никита тоже выучил жестовый язык.

22 декабря мы показали нашу премьеру «Волшебный бал». Она шла 30 минут, была полна хореографических номеров, связок, и прошла «на ура». Родители оставили много отзывов в наших группах в ВК и инстаграме.

- Специалисты, которые работали с командой, были мотивированы материально?

- Нет, с нами люди работают по личной инициативе - зарплата специалистам не предусмотрена. Но нам повезло: они понравились директору, и он принял их на ставку. Проект привёл в школу тех профи, которые ей реально нужны.

- Чем вы заняты сейчас?

- В этом году мы занимаемся большой постановкой на 1,5-2 часа об истории Александра Санникова. Этот молодой ижевчанин - гравёр оружейного завода. Мы с ним сотрудничаем и уже приглашали его на конкурс социальной рекламы Молодёжного парламента в качестве главного героя. Он глухой, талантливо исполняет жестовые песни. С ним мы общаемся свободно, потому что он научился читать по губам.

Наша постановка покажет его судьбу: как ему помогла школа-интернат, как он учился в УдГУ, как он стал гравёром высшей категории, отмеченным многими наградами. Сейчас он очень востребован, в нём нуждаются. Ребята-актёры, по сути, рассказывают о герое нашего времени.

- Не хочется выйти за рамки одной школы?

- Заглядывая на год-полтора вперёд, скажу, что в планах большой фестиваль для детей с разными видами ограничения по здоровью: не только глухих и слабослышащих, но и слепых, слабовидящих, с умственной отсталостью, ДЦП. У них общее испытание в жизни, и они, как нам кажется, друг друга поймут.

В Ижевске немало активных команд, которые занимаются с такими детьми, и мы хотим создать совместную творческую площадку - пока каждый варится в своём соку, почему бы нам не объединиться? Может быть, этот фестиваль станет потом ежегодным. Возможно, коллективы найдут на этом импровизированном кастинге новых актёров. А я для себя открываю новые грани человеческого таланта: дети с ДЦП, колясочники занимаются хореографией - это замечательно!

С идеей фестиваля мы уже готовы пойти к муниципальным и региональным органам власти и надеемся, что нам окажут поддержку.

- На форуме 2016 года защищалась ты или ребята-соавторы?

- Я. Но соавторы мы на равных: с Романом мы инициировали проект, вместе выбирали тему и мониторили её по всей России. Мы узнали, что театры с глухими актёрами есть в Нижнем Новгороде - «Пиано», в Москве - театр Мимики и Жеста, в Томске - «Индиго». Мы получили максимально полное представление о теме.

Марат был со мной на республиканском форуме «Достояние Республики», где шёл «мозговой» штурм по улучшению проекта. Стас ездил на «iВолгу» (молодёжный форум ПФО – прим.ред.). Все вместе мы скрупулезно оформляли грант, учитывая, чтобы наши желания совпадали с целью проекта - «Создание условий для интеграции и развития творческих способностей слабослышащих и глухих детей».

Сейчас проект разрастается, хочется вывести детей на новый уровень - городской, а для этого как раз и нужна площадка фестиваля.

- Чем ваш проект покорил экспертов?

- Сложно сказать. Система конвейера проектов своеобразна: автору даётся 3 минуты, и нужно сказать самое важное о проекте. При этом тебе никто не задаёт вопросов, и ты не понимаешь оценки своей работы. Но потом было народное голосование: фото авторов разместили на стенде вместе с описанием проекта. Люди выбирали те, что их зацепили, и нам отдали голоса 24-25 человек. Нам важно, что наш проект поддержали. Кстати, в этом году народного голосования нет.

- Что сегодня меняется в проекте?

- Команда. Мы хотим привлечь новых сотрудников: кто-то будет вести наши группы «Говорящие сердцем» в соцсетях, отвечать за работу со СМИ. За год мы поняли, что нужен руководитель, координирующий действия всех, и каждый должен чётко знать свои обязанности - тогда у нас будет результат.

- Ты начала общаться с глухими в рамках проекта. Что ты поняла о них?

- Общение с ними уникально: их жестовые сценки, песни, чтение стихов проходят в полном молчании, но ты сидишь и понимаешь, что они хотят донести. Мне кажется, главная их особенность - умение погружать в свой мир других людей. И при этом не возникает тягостной жалости - они просто другие, и этим интересны.

70% нашей деятельности в проекте занимает хореография: детям нравится двигаться. Они совсем не слышат музыку, и как у них всё получается в такт - это для меня ещё секрет. Иногда мы танцуем вместе, и это очень весело.

- Трудно учить жестовый язык?

- Конечно. Я учусь по роликам на ю-тубе, а потом консультируюсь в школе-интернате. Есть жестовый язык, а есть дактиль - алфавит. Запоминать буквы, «рисуемые» пальцами, гораздо сложнее. Такое слово я покажу, но… минут через 5. Специалистам же хватает секунд, чтобы что-то объяснить детям на дактиле. Хотя, в основном, общаются жестовым языком - это проще.

- Тебя ввели в кадровый резерв при полпреде ПФО?

- Пока не ввели, пока ходатайствуют, и там много различных процедур. Выбрали меня по результатам защиты проектов в Малой академии по госуправлению. Я этого не ожидала и была польщена. Молодёжный кадровый резерв при полпреде ПФО - это некая кузница кадров, которые собраны со всего округа. На январь 2017 года там было 55 человек: из Самары, Казани (Ижевска я не видела). Эти люди уже внесли немалый вклад в разных сферах.

- Получив «строгое» управленческое образование, ты включилась в творческий проект. Почему?

- Этот вопрос мне задают многие, поскольку моё основное образование - политолог и переводчик. Но пока в сфере моих компетенций я не вижу тех значимых задач, решение которым могу предложить именно я. А в проекте мы нашли и проблему, и методы её разрешения.

- Видишь сегодня, как будет развиваться твоя карьера?

- Я решила поступать в магистратуру на очное отделение: мне нравится научная деятельность, возможно, в этом направлении и буду развиваться. Но я не хочу оставлять проект: интересно, чего мы сможем достичь вместе с ребятами. В работе с детьми абсолютно другая атмосфера.

- В проекте - одно направление, в учёбе - другое, а ещё ты - специалист по работе с молодёжью. Как на всё тебя хватает?

- Пока ты молод, обладаешь энергией и здоровьем, нужно брать от жизни всё, чтобы не сожалеть в 50 лет, что что-то недобрал в свои 20-25. Лучше делать всё «здесь и сейчас». Иногда я могу сказать, что живу сегодняшним днём.

При этом я считаю, что человек должен быть компетентен в том, чем занимается. И всё стараюсь выполнять качественно. Особенно это касается благополучателей, на которых напрямую отражается моя работа.

- А личная жизнь и желания?

- На это времени практически нет. Мои родители живут в Татарстане и не видят меня. Даже летом получилась только неделя отдыха. Но я не считаю, что много делаю - просто занимаюсь тем, что нравится. Меня увлекает работа в Центре развития молодёжного и детского движения. В нашем проекте очень уютная атмосфера. Учёба в университете мне была безумно интересна. Самое главное - всем этим гореть.

(Аргументы и Факты в Удмуртии, Юлия Ардашева)