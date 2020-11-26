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«Экология» и люди

14:40, 26 ноября, 2020
«Экология» и люди
14:40, 26 ноября, 2020
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#образование\n#бизнес\n#промышленность\n#Камбарка\n#экология\n#Удмуртия
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Удмуртия готовится произвести оборудование для экотехнопарков.

Вопросы экологии с каждым годом становятся всё актуальнее. Сохранится ли чистая вода, воздух и земля для будущих поколений, зависит от усилий, которые принимает каждый человек и каждая страна.

Полтора года назад Правительство России выбрало структуру госкорпорации “Росатом” - «Федеральный экологический оператор» - главной по обращению с отходами 1-2 класса. Как рассказал первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров, работа идет одновременно по двум направлениям. Первое – построение системы обращения с этими отходами по всей стране, включая информационную систему и комплекс предприятий, которые будут обеспечивать переработку отходов. Второе – ликвидация накопленного экологического ущерба.

«Мы чувствуем свою очень серьезную ответственность перед обществом, перед государством, перед людьми», - отметил Кирилл Комаров.

Начать с нуля

По данным экспертов, в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн промышленных отходов, и только 2% из них попадают в переработку. Остальные 98% либо накапливаются на предприятиях, которые добросовестно делают свою работу, либо оказываются на свалках или лесах. «Тут зачастую срабатывают «серые» схемы, когда отходы сначала переданы одной организации, а та передает третьей. На этом этапе отходы теряются. Эта схема является одной из причин загрязнения окружающей среды отходами I и II классов», - рассказал директор Удмуртской ассоциации переработчиков отходов, член Общественной палаты Удмуртии Сергей Пермяков.

В рамках федерального проекта “Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов” в стране будет создана сеть экотехнопарков, оснащенных лучшими российскими и зарубежными технологиями и ориентированных на эффективную и безопасную переработку отходов с получением товарных продуктов. Один из них должен появиться и в Удмуртии. Площадкой станет бывший завод по уничтожению химоружия в Камбарке. Проект получил положительные заключения общественной экологической экспертизы и государственной экологической экспертизы.

В феврале этого года Федеральный экологический оператор и власти Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве по взаимодействию с предприятиями субъекта в рамках нацпроекта «Экология». Республика стала первым российским регионом, чьи промышленные предприятия получили возможность с нуля оснастить будущие комплексы по переработке отходов I-II классов. Как рассказали в пресс-службе Росатома, специалисты Федерального экологического оператора побывали на всех крупных машиностроительных предприятиях Удмуртской Республики. Эксперты посетили ООО Завод «БУММАШ», ООО «Завод-Редуктор», ООО «Корпорация «Аксион», АО ИЭМЗ «Купол», ПАО «Ижнефтемаш». Сейчас промышленность региона знакомится с проектной документацией и готовится произвести оборудование для экотехнопарков. Напомним, что сумма заказов на создание инфраструктуры превысит 1 млрд рублей. А это рабочие места, развитие предприятий и доходы бюджета.

«Мы располагаем возможностями по производству крупного нестандартного оборудования, всевозможных систем слежения, в том числе перемещения грузов с помощью системы ГЛОНАСС, видеонаблюдения - это все наши радиозаводы, производству конвейерного оборудования, располагаем лучшими в стране компетенциями по сварке, по строительству легковозводимых зданий. Фактически промышленность Удмуртии может полностью обеспечить комплексы своим оборудованием», - рассказал министр промышленности Удмуртии Виктор Лашкарев.

Кадровый вопрос

Подготовка кадров зачастую является больным вопросом для многих предприятий. Поэтому крупные корпорации начинают растить сотрудников, начиная со школьной скамьи. Выстроил цепочку «школа – вуз – предприятие» и Росатом.

«Мы – корпорация знаний, мы – корпорация интеллектуальных высоких технологий, и основа этих технологий в первую очередь не в сложных машинах и механизмах, основа этих технологий – это люди, их знания, их компетенции, их умения. И в этой связи Росатом очень серьезно инвестирует много лет в образование людей, их подготовку», - подчеркнул Кирилл Комаров.

Так, в Камбарке в рамках реализации нацпроекта «Экология» появились «Менделеевские классы». Ребята из лицея № 1 имени Надежды Крупской углубленно изучают химию и математику. В учебный план поставили дополнительные занятия, а курируют обучение не только местные, но и московские преподаватели. Так, практические занятия ведут педагоги лицея, вебинары по математике — преподаватели Удмуртского государственного университета, по химии — специалисты московского РХТУ и УдГУ.

Программа «Менделеевских классов» создает мостик между средней и высшей школой, повышая уровень базовых знаний будущих студентов, открывая перспективные направления в самых разных отраслях промышленности.

Нацпроект «Экология» становится локомотивом для создания новой отрасли. Требуются новые кадры и готовить их нужно уже сейчас, отмечают в пресс-службе Росатома. 

Сегодняшние школьники, получив высшее образование, смогут вернуться в Камбарку, чтобы работать на современном предприятии по переработке отходов I и II классов, получать достойную их знаний зарплату и развивать малую родину.

14:40, 26 ноября, 2020
39
0
#образование\n#бизнес\n#промышленность\n#Камбарка\n#экология\n#Удмуртия

 

 

 


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