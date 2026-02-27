Ижевск. Удмуртия. Детские сады Удмуртии планируют укомплектовать игрушками из перечня Минпросвещения России. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

Министерство просвещения намерено создать список игрушек, которые соответствуют традиционным российским ценностям и задачам гармоничного развития детей, чтобы именно такой набор присутствовал в каждом детском саду.

«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — пояснил глава ведомства Сергей Кравцов.

Планируется, что такие игрушки помогут в просвещении детей. Во время игры малыши смогут узнать о выдающихся исторических личностях России и достижениях страны, а также познают культурные традиции и народные художественные промыслы.

«Правильно подобранные игрушки способны оказать огромное влияние на развитие ребенка <...>. Такой подход способствует формированию у подрастающего поколения нравственных ориентиров, основанных на уважении к культуре и традициям своей Родины», — отметила начальник управления общего образования детей МОиН Удмуртии Ксения Лобкина.