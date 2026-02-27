Они будут отражать традиционные ценности.
Ижевск. Удмуртия. Детские сады Удмуртии планируют укомплектовать игрушками из перечня Минпросвещения России. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.
Министерство просвещения намерено создать список игрушек, которые соответствуют традиционным российским ценностям и задачам гармоничного развития детей, чтобы именно такой набор присутствовал в каждом детском саду.
«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — пояснил глава ведомства Сергей Кравцов.
Планируется, что такие игрушки помогут в просвещении детей. Во время игры малыши смогут узнать о выдающихся исторических личностях России и достижениях страны, а также познают культурные традиции и народные художественные промыслы.
«Правильно подобранные игрушки способны оказать огромное влияние на развитие ребенка <...>. Такой подход способствует формированию у подрастающего поколения нравственных ориентиров, основанных на уважении к культуре и традициям своей Родины», — отметила начальник управления общего образования детей МОиН Удмуртии Ксения Лобкина.
