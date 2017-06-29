Весной в одном из номеров газеты «АиФ в Удмуртии» была публикация о том, что в Ижевске разгорается очередной скандал. На перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской планировалось построить мини-АЗС. На таких заправках с одной колонкой предусмотрено наличие платёжного терминала и отсутствие обслуживающего персонала.

Проект строительства и эксплуатации подобных мини-АЗС обсуждался ещё в 2016 году на городском инвестиционном совете и получил положительное заключение. Такие же АЗС планировалось установить вдоль магистральных улиц: Удмуртской, Пушкинской, Кирова, Союзной, Молодежной и Клубной. Но уже первые публичные слушания, на которых обсуждался этот вопрос, показал, что горожане выступают против появления таких потенциально опасных объектов.

Опасное соседство

Одна из мини-АЗС должна была появиться на перекрестке улиц Удмуртской и 10 Октября. Это самые оживленные автомагистрали в Ижевске. Именно здесь и ночью, и днём идёт большой поток автомобилей, автобусов, троллейбусов. Местные жители буквально задыхаются от нехватки свежего воздуха. Жильцы двух домов по улице 10 лет Октября, 26 и Удмуртской, 259 утверждали, что строить автозаправку рядом с жилыми домами – это преступление.

«Бизнесмены ради получения прибыли готовы вырубить десятки деревьев, которые защищают наших жителей от шума и выхлопных газов. Проект строительства мини-АЗС на этом перекрёстке улиц нарушает технические регламенты и санитарные нормы. По действующим нормам возведение мини-АЗС для легковых автомобилей допускается на расстоянии не менее 50 метров от жилого дома. А у нас расстояние до автозаправки было бы намного меньше. Кроме того, рядом проходит крупный магистральный водопровод. Это тоже недопустимо при возведении новых объектов», – заявила тогда одна из местных жительниц Васига Корепанова.

22 марта в администрации Индустриального района Ижевска прошли общественные слушания, на которых обсуждался вопрос строительства мини-АЗС на улице Удмуртской. А накануне слушаний в почтовых ящиках появились листовки, в которых предлагалось денежное вознаграждение тем, кто проголосует «за» строительство автозаправки. Участники слушаний утверждают, что в голосовании принимали участие неизвестные люди, которым заплатили по 500 рублей за голос. Горожане высказали категорическое несогласие со строительством заправки. Однако в результате голосования решение разрешить стройку мини-АЗС на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября тогда всё же было принято.

Общая победа

Несмотря на это, ижевчане не стали опускать руки, а решили отстаивать свои права на благоприятную окружающую среду.

«Когда мы узнали о строительстве мини-АЗС, обратились в Центр защиты прав граждан, – рассказывает председатель совета дома по улице 10 лет Октября, 26 Виктор Митяев. – Специалисты Центра помогли нам составить обращение к главе Ижевска Юрию Тюрину и врио главы Удмуртии Александру Бречалову. Под этими обращениями мы собрали более трехсот подписей жителей двух домов, которые высказались против появления мини-АЗС. Только после этого власти услышали мнения людей».

В середине июня 2017 года глава Ижевска Юрий Тюрин пригласил на встречу активистов двух многоквартирных домов, которые расположены на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.

Как заявил на встрече Юрий Тюрин, руководство города прислушалось к мнению ижевчан. Принято решение остановить реализацию инвестиционного проекта по строительству автозаправочных станций. По словам председателя совета дома по улице 10 лет Октября, 26 Виктора Митяева, отказ от размещения потенциально опасного объекта – общая победа жителей Ижевска.

«Мы очень рады, что власть наконец-то услышала мнения людей. Нам понадобилось три месяца, чтобы доказать, что строительство автозаправки под окнами жилых домов – незаконно. Наша победа – это пример того, что общими усилиями можно добиться многого».





Галина Павлова, газета «Аргументы и факты в Удмуртии»