В прошлом материале мы рассказывали об ижевской банде «Чёрные грачи», занимавшейся грабежом и убийствами, прикрываясь, порой, личиной красноармейцев. Сегодня же вы узнаете о другой прикамской банде — «Сизые орлы», — устроившей в Сарапуле настоящую резню, за что были публично приданы смерти. Информацию о тех событиях, основанную на материалах архивных уголовных дел, предоставил «Сусанину» кандидат исторических наук Евгений Ренёв.

Шайка «Сизых орлов» действовала на территории Казанской губернии и Сарапульского уезда весной-осенью 1918 года. Милиция отмечала, что эта банда была одной из самых опасных в Поволжье и Прикамье, об этом свидетельствовали многочисленные сообщения о ней, поступающие с мест.

Двенадцать душ

Множество примеров ожесточения общества описывалось в прессе времён боевого восемнадцатого года, но одно происшествие затмило всё остальное. В ночь с 3 на 4 мая в Сарапуле была вырезана семья Лошкарёвых, сдававших жилую площадь прибывшим в город людям. Вот, что писала об этом случае местная пресса:

«Небывало кошмарное злодеяние взволновало весь Сарапул. В день на страстную субботу зверски вырезана семья Лошкарёвых и представителей голодающих губерний - всего 12 человек. На первом Любимовском пароходе 3 мая в Сарапул прибыла из Казани группа в 14 человек; озверелых людей, называющих себя шайкой «Сизых орлов». Один из шайки, бывший в Сарапуле, предложил: «Пойдем ночевать к Лошкарёву. У него, кстати, я знаю, и деньги водятся…». Несколько человек из шайки пошли в дом Александра Ивановича Лошкарёва на Большой Покровской улице и здесь сняли комнату. Уже при выходе от Лошкарева шайка встретилась с представителями голодающих губерний, которых какая-то роковая судьба привела к дому Лошкарёва. Из 40 человек, приехавших в Сарапул за хлебом, 5 человек, имея при себе около 400 000 рублей денег, пришли также снимать комнату к Лошкарёву».



Источник: goskatalog.ru

Бывалые головорезы сразу поняли: дело пахнет крупной наживой. Двое из них вернулись в дом и выяснили всё, что им было нужно, от ничего не подозревавших представителей Костромской губернии. После этого вся шайка отправилась на берег Камы для составления плана, как прирезать мешочников и, кстати, семью домовладельцев, чтобы забрать и их деньги. Решили так: двое остаются ночевать в доме, остальные сидят по разным квартирам и ровно в 12 часов ночи идут к Лошкарёву, где им будут открыты двери. Сговорились и выверили свои часы.

В назначенное время двери в дом на Большой Покровской улице были открыты и в помещение вошли «Орлы» во главе со своим предводителем Тутаевым. Первой жертвой стала находящаяся в одной из комнат старушка. Затем душегубы вошли в зал, где спали представители. Несчастных разбудили, связали, заткнули рты тряпками и беспощадно закололи кинжалами.

Потом настала очередь хозяев. Александра Лошкарёва, его жену Александру, двух сестёр Анну Лошкарёву и Екатерину Шитову стащили с постелей в разных комнатах и притащили на кухню. Сюда же приволокли и молоденькую учительницу Анну Шитову, дочь Екатерины Шитовой, и двух старушек-богомолок, нашедших приют в доме. Опять та же история, те же связывания, затыкание ртов, нравственные пытки. Всех по очереди уволакивали в залитый кровью представителей голодающих губерний зал и жесточайшим образом умерщвляли.

Добычей головорезов стали 400 000 рублей, похищенных у представителей, и 300 рублей золотом, взятых у семьи Лошкарёвых. Чтобы сокрыть следы, «Сизые орлы» подожгли дом и скрылись. Когда пожар был потушен, перед прибывшими на место людьми предстала ужасная картина: 12 изрезанных тел и стоящие на столах куличи, приготовленные к празднованию Светлой Пасхи.



Пожарная команда Сарапула

Источник: goskatalog.ru

Сарапул ещё не видел подобных по жестокости и циничности преступлений. Тела убитых представителей Костромской губернии пароходом отправили на родину, а семью Лошкарёвых похоронили на третий день Пасхи в общую могилу.

Казнь и стрельба

На поиск преступников была поднята революционная власть, матросы, красноармейцы. По горячим следам удалось задержать главаря шайки Тутаева и ещё одного «сизаря» Горбунова. Он спокойно себе проводил время в чайной в Гольянах. При первом нашли 54 000 рублей, при втором — 11 000. С ними в чайной были ещё двое сообщников, но им удалось уйти на лодке по Каме, несмотря на открытую по ним стрельбу.

Главарь «Сизых орлов» Тутаев — 21-летний уроженец Казанской губернии — вёл себя нагло и цинично. Не скрывал и в подробностях рассказывал, как он и его сподручные убивали несчастных. После преступления шайка поделила награбленное и разбежалась.

«Бумаги не хватит у вас, чтобы описать все мои преступления», — бахвалился Тутаев на допросах.

Выяснилось, что на его счету до 150 убийств и других преступлений, среди которых ограбление государственного банка в Харькове на полтора миллиона рублей.

19 мая в Сарапуле состоялся публичный суд над пойманными головорезами. На Соборной площади собралась 10-тысячная толпа, требовавшая законного возмездия. Преступников вели на суд по Вятской улице в кольце вооружённых красноармейцев, которым приходилось сдерживать гневающихся горожан.

Тутаева и Горбунова поставили на высокие столы так, чтобы со всех концов площади их могли видеть. Ропот нёсся над многотысячной толпой, но преступники вели себя в высшей мере развязно: вертелись во все стороны, улыбались, отпускали шуточки. Будто знали что-то и к чему-то готовились. Лишь когда председатель исполкома городского Совета Павел Краснопёров показал горожанам орудия убийства — длинные ужасающие кинжалы — и когда толпа гневливо загудела, слетела с лиц преступников циничная ухмылка.



Председатель с исполкома Павел Краснопёров. Расстрелян на «барже смерти» в 1918 году

Источник: goskatalog.ru

В момент зачитывания постановления следственной комиссии из стоящих неподалёку фруктовых магазинов по Исполкому был открыт огонь. Пули засвистели над толпой. Свинец забил в стены первого этажа Исполкома, где собрался весь его президиум. Первые же выстрелы вызвали панику, толпа дрогнула, заволновалась, побежала, давя детей и заполонив собой улицы. Шапки, нарядные шляпки, муфты, горжетки — все летело и катилось под ногами, мялось и рвалось. Галоши и ценные вещи мешками собирались красноармейцами, относились в Исполком и там разбирались публикой. Матери потеряли детей, многие с распущенными косами бежали по улицам, мужчины обгоняли женщин.

Не растерялись только члены Исполкома от матросской фракции и часть красноармейцев, которым удалось успокоить толпу и очистить улицы.



Источник: goskatalog.ru

«Враги советской власти задумали устроить грандиозную провокацию, или члены шайки, оставшиеся на свободе, решили рискнуть для спасения товарищей. Это последнее подтверждается и тем, что преступники, поставленные высоко на столах, нагло и развязно улыбались, глядя на толпу и, может быть, видя в ней своих товарищей», — писала пресса того времени.

Общая раздражённость неожиданной стрельбой, наложенная на жестокость совершённого подсудимыми преступления, привели к тому, что Тутаева и Горбунова расстреляли прямо на Соборной площади.

Всю следующую ночь шёл розыск стрелявших по совету и толпе. Было арестовано несколько подозреваемых.

Относительно легко отделался Сарапул от событий того страшного дня. Медицинская помощь была оказана 10 горожанам, семерых из них после перевязки отпустили домой. Три человека остались в больнице, двое из которых — красноармейцы, получившие пулевые ранения.

К телам расстрелянных преступников, как ни странно, отнеслись по-человечески — дали отпеть и предали земле в общей могиле на Сарапульском кладбище. По сводкам ГПУ, место погребения «Сизых орлов» стало неким местом поклонения для сарапульского криминального элемента. На могиле оставлялись записки: «братва, идём на дело, окажите помощь и благословите». Впоследствии могилу сравняли с землёй и на её месте выставили караул.



Остатки банды продолжали орудовать в Казанской губернии, о чём свидетельствовали многочисленные сообщения о ней из Казани. Среди прочего, особо ожесточённая борьба с ней велась в сентябре-октябре 1918 года, после освобождения столицы современного Татарстана войсками Красной армии. Тогда, казалось, что их удалось передавить. Однако «Сизые орлы» вернутся, но уже в суровые годы первой сталинской пятилетки.