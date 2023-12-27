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А что Новый год значит для вас?

10:50, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
А что Новый год значит для вас?
10:50, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#семья\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздник
Фото: ИА «Сусанин»
0

Ижевчане разных возрастов ответили на вопросы «Сусанина» про их воспоминания о его праздновании.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Нового года «Сусанин» решил поинтересоваться у жителей Ижевска, как менялся праздник на протяжении их жизни.

Чтобы проследить изменения между поколениями, были выбраны три персоны с разными интересами и разных возрастов.

Раушан Хакимов, 21 год, студент ИжГТУ

— Мне было 6 или 7 лет в первый Новый год, который я помню. В тот день мы с родителями шли кататься на тюбингах к школе, что впоследствии стало нашей небольшой семейной традицией. Я отчётливо помню, как в этот день пахло селитрой и повсюду валялись картонные коробки. Уже тогда я не понимал, почему людям сложно убрать за собой остатки пиротехники.

Став старше, я стал праздновать новый год с друзьями, и с тех пор этот день приобрёл для меня некое сакральное значение. Раньше мы просто ложились с родителями спать после боя курантов, теперь же веселье и радость продолжаются по меньшей мере до самого утра.

Я считаю, что основная ценность этого праздника заключается в возможности собраться с близкими людьми и хорошо отдохнуть.

Вадим Долгов, 51 год, профессор УдГУ

— В детстве у моего Нового года был лишь один минус – этот праздник случался слишком редко. Поэтому я иногда просил маму летом достать коробку с елочными игрушками и смотрел на них. Так дотерпеть до следующего раза было проще.

Повзрослев, я понял, что Дед Мороз приносит новогоднее настроение только детям. Взрослый человек должен устроить себе праздник сам. Иначе его просто не будет. Способы есть разные. Я предпочитаю встречать его с детьми. Они-то еще «на довольствии» у Деда Мороза. Каждый год мы ставим ёлку до потолка – и настроение приходит.

Новый Год – чудесная возможность отдохнуть посередь учебного года, произвести «перезагрузку» и на короткий срок вернуться в детство.

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Фото: Вадим Долгов

Тамара Ованисян, 86 лет, пенсионер

— В 7 лет мне впервые в жизни дали попробовать конфету. Это был Новый, 1945 год, тогда все уже отмечали победу, родители разрешили прыгать на постели, в целом чувствовалось всё торжество этого праздника. Вся страна уже отмечала победу, это было, наверное, одно из самых ярких событий моего детства.

На протяжении всего детства мы встречали Новый год в широком кругу семьи, однако после того, как я и мои подруги повыходили замуж, этот праздник постепенно перерос во встречу друзей. До сих пор помню, как мы собирались нашей компанией – женщины занимались тестом, а мужчины мясом, после чего все садились за общий стол и лепили пельмени.

Как в детстве, так и сейчас самым важным для меня в этом празднике остаётся встреча. Спустя долгое время увидеться с близкими людьми – это важно.


Несмотря на значительную разницу в возрасте, все респонденты высказались о празднике как об одном из наиболее торжественных ежегодных событий, чего, собственно, и стоило ожидать. Нетипично то, что два человека, один из которых прожил на 65 лет больше другого, сошлись во мнении о самом важном аспекте Нового года – для обоих им оказалась встреча с близкими людьми.

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Так или иначе, Новый год – это праздник, который нужно отмечать именно с теми людьми, кого вы хотите увидеть в следующем году. Даже при наличии обид, ссор и конфликтов этот день может стать отличным поводом оставить их позади и встретить Новый год в компании самых дорогих вам людей

10:50, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#семья\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздник

 

 

 


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