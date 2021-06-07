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Чемпионат мира по хоккею-2021 завершился победой канадцев

10:15, 07 июня, 2021
Евгений Кандаков
Чемпионат мира по хоккею-2021 завершился победой канадцев
10:15, 07 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#спорт\n#Канада\n#Финляндия\n#Германия\n#США\n#чемпионат мира\n#хоккей
Фото: vk.com/iihfhockey
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На втором месте - команда Финляндии, третьем - США.

Рига. Латвия. Сборная Канады одолела в итоговом матче ЧМ-2021 команду Финляндии, став таким образом в 27 раз чемпионом мира. Результат встречи решился 6 июня в овертайме, пишет «Интерфакс».

Интрига сохранялась на всем протяжении игры. Дважды финны вырывались вперед: отличились Микаэль Руохомаа, забросивший первую шайбу на 9-й минуте, и Петтери Линдбом, сделавший счет 2:1 на 46 минуте. Однако от поражения канадцев спасли Макс Комтуа и Адам Хенрик, всякий раз восстанавливавшие паритет. К концу третьего периода команды пришли с результатом 2:2. Окончательно вопрос о победе решил меткий бросок Ника Пола на 7 минуте овертайма, итоговый счет – 3:2 в пользу канадцев.

Напомним, сборная Канады начала чемпионат с четвертого места в своей группе после трех поражений подряд, едва не оказалась вне зоны плей-офф впервые в своей истории. Однако в четвертьфинале канадцы собрались и одолели Россию со счетом 1:2, а в полуфинале – США (2:3).

Бронзовым призером ЧМ-2021 стала сборная США, победившая Германию со счетом 6:1.

10:15, 07 июня, 2021
Евгений Кандаков
240
0
#спорт\n#Канада\n#Финляндия\n#Германия\n#США\n#чемпионат мира\n#хоккей