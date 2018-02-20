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      Российская делегация: вторая допинг-проба Крушельницкого оказалась положительной

      16:29, 20 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:29, 20 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      135
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#медали\n#скандал\n#допинг
      Фото: vk.com
      135
      0

      При этом перед Олимпиадой в организме спортсмена мельдоний не обнаружили, что говорит об однократном употреблении.  

      Пхёнчхан. Южная Корея. Во второй допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление российской делегации на Олимпиаде в Южной Корее. 

      В заявлении подчеркивается, что концентрация препарата свидетельствует об однократном употреблении мельдония. Кроме того, проба, взятая у спортсмена перед Олимпийскими играми, дала отрицательный результат, как и предыдущие. Из этого следует, что прием мельдония не был осознанным и целенаправленным. Однократное употребление данного препарата не дает положительного результата в плане повышения спортивных результатов, отмечается в заявлении.   

      В Олимпийском комитете России намерены требовать всестороннего расследования обстоятельств попадания препарата в организм бронзового призера ОИ-2018, в том числе в рамках уголовного законодательства РФ, для установления всех деталей произошедшего. 

      Напомним, следы мельдония нашли ранее в первой допинг-пробе Крушельницкого. Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначены на 22 февраля. 

      13 февраля российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2018 в дабл-миксте.

      16:29, 20 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      135
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#медали\n#скандал\n#допинг

       

       

       

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