Российская делегация: вторая допинг-проба Крушельницкого оказалась положительной

При этом перед Олимпиадой в организме спортсмена мельдоний не обнаружили, что говорит об однократном употреблении.

Пхёнчхан. Южная Корея. Во второй допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление российской делегации на Олимпиаде в Южной Корее.

В заявлении подчеркивается, что концентрация препарата свидетельствует об однократном употреблении мельдония. Кроме того, проба, взятая у спортсмена перед Олимпийскими играми, дала отрицательный результат, как и предыдущие. Из этого следует, что прием мельдония не был осознанным и целенаправленным. Однократное употребление данного препарата не дает положительного результата в плане повышения спортивных результатов, отмечается в заявлении.

В Олимпийском комитете России намерены требовать всестороннего расследования обстоятельств попадания препарата в организм бронзового призера ОИ-2018, в том числе в рамках уголовного законодательства РФ, для установления всех деталей произошедшего.

Напомним, следы мельдония нашли ранее в первой допинг-пробе Крушельницкого. Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначены на 22 февраля.

13 февраля российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2018 в дабл-миксте.