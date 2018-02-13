В дабл-миксте спортсмены обыграли норвежцев со счетом 8:4.

Пхенчхан. Южная Корея. Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2018. Как пишет Газета.ру, они обыграли норвежцев со счетом 8:4.

Так как дабл-микст в керлинге только с этого года включен в программу Игр, российские атлеты впервые в истории отечественного спорта завоевали олимпийские медали этой дисциплины.

Несмотря на то, что Брызгалова и Крушельницкий в матче за выход в финал уступили Швейцарии, главный тренер сборной Юрий Шулико заявил об огромном успехе спортсменов. По его словам, бронза Олимпиады стала сбывшейся мечтой.

«Я почти 27 лет назад взял в руки камень и стал игроком и тренером, и мне в хороших снах снилась олимпийская медаль. Теперь наша мечта осуществилась и осуществилась в непростых условиях», - цитирует его издание.

В свою очередь сами бронзовые призеры Олимпиады, комментируя свою победу, поблагодарили болельщиков за слова поддержки.