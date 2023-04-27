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Уволенный телеведущий Fox News назвал запрещенные для обсуждения темы в США

12:23, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Уволенный телеведущий Fox News назвал запрещенные для обсуждения темы в США
12:23, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы\n#партии\n#Джо Байден\n#общество\n#телевидение\n#цензура\n#СМИ
Фото: pxhere.com
63
0

По мнению Такера Карлсона, редакторов принуждают к этому политики и их спонсоры.

Нью-Йорк. США. В американских СМИ действует негласный запрет на обсуждение ряда тем, определяющих будущее страны. Об этом заявил уволенный с телеканала Fox News популярный ведущий Такер Карлсон, пишут «Известия».

Такими темами журналист назвал ситуацию с гражданскими свободами, развитие науки, демографические изменения, засилье корпораций, истощение природных ресурсов. Дискуссии по этим вопросам не допускаются редакциями американских масс-медиа, заявил Такер. По его мнению, к обходу столь важных тем СМИ принуждают главные политические партии страны и их спонсоры.

Ранее Такер Карлсон был наиболее рейтинговым ведущим политических программ на Fox News. О его уходе канал объявил 24 апреля. Сразу после этого акции телекомпании упали на 5,4%, что составляет около 500 млн долларов.

Такер Карлсон активно критиковал Демократическую партию и президента США Джо Байдена за различные просчеты. Заявления главы Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» он публично называл «смешными». Также он объявил подтасованными подсчеты голосов на президентских выборах в 2020 году.

12:23, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы\n#партии\n#Джо Байден\n#общество\n#телевидение\n#цензура\n#СМИ