Уволенный телеведущий Fox News назвал запрещенные для обсуждения темы в США

Нью-Йорк. США. В американских СМИ действует негласный запрет на обсуждение ряда тем, определяющих будущее страны. Об этом заявил уволенный с телеканала Fox News популярный ведущий Такер Карлсон, пишут «Известия».

Такими темами журналист назвал ситуацию с гражданскими свободами, развитие науки, демографические изменения, засилье корпораций, истощение природных ресурсов. Дискуссии по этим вопросам не допускаются редакциями американских масс-медиа, заявил Такер. По его мнению, к обходу столь важных тем СМИ принуждают главные политические партии страны и их спонсоры.

Ранее Такер Карлсон был наиболее рейтинговым ведущим политических программ на Fox News. О его уходе канал объявил 24 апреля. Сразу после этого акции телекомпании упали на 5,4%, что составляет около 500 млн долларов.

Такер Карлсон активно критиковал Демократическую партию и президента США Джо Байдена за различные просчеты. Заявления главы Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» он публично называл «смешными». Также он объявил подтасованными подсчеты голосов на президентских выборах в 2020 году.