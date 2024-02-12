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Вымогавший деньги у Чемезова экс-директор компании Собчак проведет в колонии 7,5 лет

14:41, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Вымогавший деньги у Чемезова экс-директор компании Собчак проведет в колонии 7,5 лет
14:41, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Москва\n#Ростех\n#вымогательство\n#журналисты\n#СМИ\n#мессенджер\n#шантаж\n#Ксения Собчак\n#приговор суда
Фото: pxhere.com
158
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Кирилла Суханова признали виновным в вымогательстве 11 миллионов у главы Ростеха.

Москва. Приговор по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова вынес суд в Москве. Признанный виновным Кирилл Суханов отправится в колонию на 7,5 лет, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Суханов работал директором медиакомпании, принадлежащей Ксении Собчак. Осуждены и его подельники - главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, а также Тимур Бигаев. Обоим дали по 7 лет колонии.

На приговор уже отреагировала Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она выразила несогласие с вердиктом суда, и отметила, что сделала все возможное для смягчения участи подсудимых.

Напомним, коммерческого директора компании Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова задержали осенью 2022 года. Тогда же на даче Собчак в Подмосковье были проведены обыски. Дело было возбуждено по факту вымогательства 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Деньги у него требовали взамен на отказ от публикации порочащих материалов в Telegram-канале «Тушите свет», администраторами которого работали Романовский и Бигаев.

14:41, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Москва\n#Ростех\n#вымогательство\n#журналисты\n#СМИ\n#мессенджер\n#шантаж\n#Ксения Собчак\n#приговор суда